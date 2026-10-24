‘La autoridad moral viene de la honestidad’, afirma Claudia Sheimbaun desde Michoacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la autoridad moral de los funcionarios viene de la honestidad que demuestren ante los ciudadanos, por lo que arengó: “no queremos corrupción”.

“La autoridad moral viene de la honestidad; no queremos corrupción en la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum en gira por Apatzingán, Michoacán.

Acompañada de funcionarios de su gabinete y del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, la mandataria dijo que la mayor autoridad moral viene de la honestidad de los funcionarios.

“No se nos debe olvidar que la unidad del pueblo con su gobierno parte de la base de ese principio humanista. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, sostuvo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum insistió que su gobierno refrenda que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, y llamó a no permitir que haya divorcio entre gobierno y pueblo.

En su discurso, Claudia Sheinbaum hizo un repaso por los programas sociales que entrega su gobierno, e indicó que en Michoacán, y específicamente en Apatzingán, se amplían los programas de bienestar y fortalecen los sistemas educativo y de salud.

Claudia Sheinbaum indicó que en ese municipio se construyen dos nuevas preparatorias, un nuevo deportivo y un centro libre para las mujeres.

A su vez, el gobernador Alfredo Ramírez se pronunció por la defensa de la soberanía y externó su apoyo a Sheinbaum en ese propósito.

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FGR