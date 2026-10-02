Anuncia Martí Batres proceso para firmar Condiciones Generales de Trabajo del ISSSTE

Martí Batres encabeza la conmemoración del Día de las y los Trabajadores del ISSSTE.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció el inicio del proceso de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) para concretar, antes de que concluya 2026, la firma de las Condiciones Generales de Trabajo, en atención a la demanda jurídico-laboral que las y los trabajadores mantienen desde hace 14 años.

“En 14 años no se han firmado las Condiciones Generales de Trabajo, pero los trabajadores tienen derecho y a partir de hoy abrimos el proceso para el acuerdo para que antes de que termine este año estén firmadas las Condiciones Generales de Trabajo entre el ISSSTE y las y los trabajadores, a través del SNTISSSTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE”, informó.

Integrantes del presídium durante el homenaje a las y los trabajadores con más años de servicio en el ISSSTE. ı Foto: ISSSTE

Durante el encuentro con motivo del Día de las y los Trabajadores del ISSSTE y en presencia del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del SNTISSSTE, Roberto Javier Gómez Gómez, Martí Batres refrendó la alianza con la base trabajadora y destacó el sentido social con el que fue creado el Instituto, cuya labor se concentra en servir a la nación.

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“Hoy nosotros hablamos de la Cuarta Transformación, que significa muchas cosas, pero una muy importante es recuperar la supremacía de lo público y de lo social, sobre todo, sobre cualquier interés particular: primero la gente, primero el pueblo y primero las y los trabajadores. (...) Nosotros seguiremos trabajando para toda la institución, porque todas y todos tenemos la noble función de servir a quienes sirven a la nación”, expresó.

El titular del ISSSTE anuncia el acuerdo para las Condiciones Generales de Trabajo junto al dirigente del SNTISSSTE, Roberto Javier Gómez Gómez. ı Foto: ISSSTE

El director general del ISSSTE subrayó que, a dos años de su gestión, se han concretado importantes logros en beneficio de la comunidad trabajadora, entre ellos la ampliación de la jornada laboral de seis a ocho horas para 20 mil personas, quienes mejoraron su salario, prestaciones y base de jubilación. Además, se renivelaron las plazas de 22 mil trabajadores administrativos, mil 200 trabajadores sociales y 500 rehabilitadores físicos.

“Una de las primeras medidas que planteamos, y la Presidenta Claudia Sheinbaum la abrazó con entusiasmo, fue convocar a todas y todos aquellos de las ramas médica y paramédica que quisieran pasar de los horarios de seis horas de lunes a viernes a ocho horas de lunes a viernes de forma voluntaria”, comentó.

Directivos del ISSSTE y del SNTISSSTE consolidan alianza laboral durante la entrega de estímulos al personal. ı Foto: ISSSTE

Por su parte, el presidente del SNTISSSTE, Roberto Javier Gómez Gómez, reiteró que el Día de las y los Trabajadores del ISSSTE se creó para rendir homenaje y reconocimiento institucional al esfuerzo, entrega, sensibilidad, humanismo y vocación de servicio del personal que integra cada una de las áreas, y dio a conocer que gracias a la coordinación con el cuerpo directivo del Instituto, se logró el pago de uniformes mediante monedero electrónico.

“Será pagado en el mes de noviembre, y este monto que van a recibir, va a ser de 8 mil pesos en un monedero electrónico para las áreas que tienen menos prendas, y para los que tienen que adquirir más prendas, 9 mil pesos. Esto es un logro, gracias al buen trabajo que hace nuestra administración con nuestro sindicato”, detalló.

Autoridades del ISSSTE y dirigentes sindicales entregan reconocimientos por antigüedad al personal de la institución. ı Foto: ISSSTE

Finalmente, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Cristóbal Arias Solís, afirmó que esta conmemoración refleja la buena relación que existe entre las y los trabajadores, sus representantes y directivos.

“Esta relación de carácter interinstitucional -están aquí los altos directivos del ISSSTE y la representación de los sindicatos más importantes para nosotros-, nos permite afirmar que la institución está en buenas manos desde el punto de vista administrativo y político con el maestro Batres, y que la base trabajadora está bien representada con nuestro amigo, el químico Roberto”, dijo.

Directivos del ISSSTE y del SNTISSSTE consolidan alianza laboral durante la entrega de estímulos al personal. ı Foto: ISSSTE

Como parte de la conmemoración, autoridades del ISSSTE entregaron 117 reconocimientos, de los cuales 97 se otorgaron a trabajadores que cumplen 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años, y 20 a trabajadores con 50, 55 y 60 años de servicio.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE reconoce la labor del personal que brinda atención digna a la derechohabiencia.

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