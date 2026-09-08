Gana ISSSTE juicio contra pensión de 322 mil pesos mensuales

Este lunes el titulas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, anunció que obtuvieron una resolución favorable ante la pensión de más de 322 mil pesos mensuales.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dio una resolución a favor del ISSSTE en contra de la pensión más alta que fue otorgada hace 24 años de manera ilegal, la cual superaba los 322 mil pesos mensuales.

En esta resolución; emitida por mayoría de manera definitiva el pasado 3 de septiembre, se negó el amparo que promovió la persona titular de la pensión, por lo que este acto funciona como un precedente ante la defensa de los recursos públicos.

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Por medio de una publicación en redes sociales, MarTí Batres destacó que con el fallo judicial “se extinguen más de 20 años de privilegios económicos desproporcionados que beneficiaban ilegalmente a una sola persona”.

En el video informativo se precisa que con la pensión que superabla los límites establecidos por la ley, y que fue otorgada desde el 2002, la persona beneficiaria acumuló más de 55 millones de pesos.

“Esta resolución permite eliminar privilegios, proteger el patrimonio institucional, y garantizar que las pensiones se otorguen con apego a la legalidad, y bajo principios de proporcionalidad y justicia social” concluye el informe.

El @ISSSTE_mx logró obtener una sentencia favorable en el juicio de lesividad contra una pensión de 300 mil pesos. Con este fallo judicial se extinguen más de 20 años de privilegios económicos desproporcionados que beneficiaban ilegalmente a una sola persona. pic.twitter.com/ELovhFXjdj — Martí Batres (@martibatres) September 8, 2026

¿Desde cuándo comenzó a otorgarse la pensión de 322 mil pesos mensuales?

La pensión de más de 322 mil pesos mensuales comenzó a ser otorgada a partir del 16 de mayo del 2002, por lo que desde entonces se acumuló un total de 55 millones 334 mil 610 pesos.

De acuerdo con Martí batres, la persona acreedora tuvo un cargo como director general adjunto LC3, puesto en el que se cuenta con un sueldo base de 12 mil 509 pesos.

Esto significa que; en comparación con la pescepción salarial que obtenía cuando era trabajador activo, la pensión no solamente era elevada, sino que representaba un monto desproporcionado en comparación con su salario.

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“Esto quiere decir que, de forma verdaderamente inverosímil, esa persona cobró una cantidad pensionaria mucho muy superior a la que cobró como trabajador en activo. No existe explicación lógica, legal, matemática, laboral o estadística que justifique ese cobro” dijo Batres.

El Tribunal precisó que este tipo de pensiones resultan insostenibles a largo plazo; además, al superar el límite legal establecido para las pensiones de la mayor parte de personas en México, vulnera la equidad del sistema de retiro.

Claramente hay mucha desinformación. 🕵️



👍 Para empezar, puedes tener tranquilidad: tus recursos son administrados bajo la regulación y supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), al igual que en todas las AFORE.



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