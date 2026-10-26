¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 27 y 28 de octubre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 27 y miércoles 28 de octubre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Ofertas en frutas y verduras

  • Plátano: $14.80 el kilo
  • Jitomate guaje/saladette: $21.80 kilo solo hoy 6 de octubre
  • Aguacate hass en malla: $19.80 la pieza
  • Manzana golden en bolsa: $38.80 el kilo
  • Uva blanca sin semilla: $76.80 el kilo con 50 puntos
  • Piña gota de miel: $29.80 el kilo
  • Manzana royal gala: $39.80 el kilo
  • Melón chino: $17.80 el kilo con 50 puntos
  • Mandarina: $47.80 el kilo
  • Tuna blanca: $27.80 el kilo
  • Calabaza italiana / criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos
  • Chile serrano: $39.80 el kilo
Verduras frescas en imagen ilustrativa
Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $57.00 el kilo
  • Molida de res 80/20: $108.90 el kilo
  • Pollo entero fresco: $39.00 el kilo
  • Milanesa de pollo fresca: $176.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $159.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Pulpa de cerdo en trocitos: $94.00 el kilo
  • Fajita de pollo: $99.00 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo: $114.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $99.00 el kilo
  • Costilla cargada de cerdo fresca: $124.00 el kilo
  • Queso manchego, gouda o Chihuahua rebanado Los Pastores 200 gramos cada uno: $49.90 cada uno
  • Queso mozzarella, gouda, Chihuahua, manchego rallado Los Pastores 250 gramos: $62.90 cada uno
  • Filete de basa: $64.90 el kilo
  • Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
  • Posta de basa: $64.90 el kilo
  • Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo

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