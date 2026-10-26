Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 27 de octubre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 27 de octubre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Calabaza Pay: $60.00 la pieza

Calabaza Ornamental o miniatura: $35.00 cada pieza

Calabaza de Castilla: $20.00 el kilo

Sandía roja: $16.00 el kilo

Plátano Chiapas: $18.00 el kilo

Mandarina sin semilla Marketside: $40.00 cada paquete de 907 gramos

Lechuga Romana: $17.00 la pieza

Jitomate Saladette: $27.00 el kilo

Chile Poblano. $30.00 el kilo

Pera De Anjou: $52.00 el kilo

Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

Arrachera marinada de res SuKarne: $218.00 cada paquete de 600 gramos

Arrachera marinada ligera de res SuKarne: $218.00 el paquete de 600 gramos

Milanesa de pollo: $182.00 el kilo

Pechuga sin hueso: $172.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $119.00 el kilo

Chuleta ahumada: $132.00 el kilo

Pechuga de pollo Just Bare: $97.00 el paquete de 540 gramos

Milanesa de pollo Just Bare: $99.00 el paquete de 540 gramos

Pescado para caldo: $97.00 el kilo

Filete tilapia: $108.00 el kilo

Barrita Surimi: $126.00 el kilo

Paquete de bocadillos o mini pizzas: $98.00 cada uno

Dona chocolate o fresa Panovo: $11.00 cada uno

Cremador para café Coffer pumpkin spice Chobani: $109.00 cada uno

Yoguth sin azúcar griego: $25.00 cada uno

Pan de muerto relleno de frutos rojos, guayaba, nata o Hershey’s: $30.00 cada uno

Pechuga de pavo natural San Rafael: $117.00 el 1/4 de kilo

Queso Gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo

Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno

Queso panela Esmeralda: $79.00 cada uno

Salchicha de pavo San Rafael: $50.00 cada uno

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LMCT