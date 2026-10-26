Guadalupe Taddei aceleró 22 designaciones en OPLES antes de renunciar a presidencia del INE

En las últimas horas de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales aprobó las propuestas para designar cuatro presidencias y 18 consejerías electorales estatales. Sin embargo, quedaron desiertas las convocatorias para encabezar los institutos de Baja California Sur y Tamaulipas.

Durante una sesión extraordinaria urgente celebrada este lunes, la comisión, integrada por las consejeras Blanca Cruz García, Rita Bell López y los consejeros Jorge Montaño Ventura y Uuc Kib Espadas Ancona, aprobaron por unanimidad las propuestas de designación. El acuerdo será sometido al Consejo General.

Sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el 30 de julio de 2026. ı Foto: INE / Cuartoscuro

Los nombramientos corresponden a los procesos de selección que debían concluir antes del 2 de noviembre.

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Las presidencias propuestas son las de los organismos electorales de Campeche, Coahuila, Colima y Puebla. En paralelo, se planteó designar 18 consejerías en Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Las plazas para encabezar los institutos de Baja California Sur y Tamaulipas quedaron sin asignación, debido a que las propuestas no alcanzaron la mayoría requerida. Con ello, de las 24 vacantes consideradas en la convocatoria, la comisión avanzó en 22 designaciones.

La sesión se realizó en medio de la salida de Guadalupe Taddei, quien formalizó su renuncia este lunes ante la Cámara de Diputados. Desde el pasado 23 de octubre, cuando trascendió su posible separación del cargo, en el INE se había analizado la posibilidad de aplazar el procedimiento.

Su renuncia ocurre en medio de señalamientos sobre presuntos favoritismos a las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, así como de cuestionamientos relacionados con su vínculo personal con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado como relacionado con esas compañías.

Consejerías definirán quién asumirá la presidencia del INE

Más temprano, la consejera Carla Humphrey Jordan informó que las y los integrantes del Consejo General se reunirán para definir quién asumirá provisionalmente la presidencia del INE.

La consejera explicó que la ley establece que una de las personas integrantes del Consejo General deberá ocupar provisionalmente la presidencia y notificar a la Cámara de Diputados para que se active el procedimiento constitucional correspondiente.

“En las ausencias definitivas de la presidencia uno de nosotros, nosotras tenemos que ocupar esa presidencia provisional, avisar a la Cámara de Diputados y Diputadas para que detonen el procedimiento de convocatoria que está establecido en la Constitución”, detalló.

La consejera electoral del INE, Carla Humphrey Jordan, el 20 de julio de 2026. ı Foto: INE / Cuartoscuro

Carla Humphrey aseguró que, mientras se define la sucesión, el INE deberá continuar con sus actividades y garantizar la organización del proceso electoral.

Además, planteó que se abran investigaciones internas y se soliciten auditorías externas, incluida la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para esclarecer las presuntas irregularidades dentro del organismo.

“Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo, al insistir en que se debe proporcionar información a la ciudadanía y garantizar la rendición de cuentas.

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cehr