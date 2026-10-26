Reserva que dio ‘superpoderes’ a Taddei salió del Senado; se avaló de madrugada y en fast track y no en San Lázaro

La reserva que otorgó facultades de designación directa a Guadalupe Taddei Zavala, cuando encabezaba el Instituto Nacional Electoral (INE), fue presentada en el Senado de la República por el morenista Pavel Jarero Velázquez y aprobada durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial, en una sesión que se prolongó hasta la madrugada.

El documento legislativo vuelve a colocar bajo escrutinio el origen de las atribuciones conocidas como “superpoderes” de la consejera presidenta, luego de que surgieran señalamientos que responsabilizaban a la Cámara de Diputados de haber modificado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para concentrar esas facultades en la presidencia del organismo electoral.

De acuerdo con el texto de la reserva, Jarero propuso modificaciones a los artículos 45 y 48 de la Legipe para permitir que la presidencia del Consejo General designara directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas del Instituto, sin requerir previamente el respaldo de una mayoría calificada de ocho votos de las consejerías electorales.

La disposición incorporada al ordenamiento estableció entre las atribuciones de la presidencia del Consejo General la de “designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto”.

La modificación también contempló facultades para aprobar acuerdos relacionados con la coordinación y ejecución de actividades administrativas, técnicas y operativas del INE, así como con la organización de las elecciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el funcionamiento ordinario del organismo.

La reserva fue incorporada durante la discusión legislativa en el Senado y, según los antecedentes del documento, se aprobó mediante votación económica, sin una votación nominal que registrara individualmente el sentido del voto de cada legislador.

El cambio legislativo adquirió relevancia por sus efectos en la estructura interna del INE, ya que modificó el mecanismo para designar a funcionarios responsables de áreas estratégicas del organismo y redujo la intervención del Consejo General en esas decisiones.

La discusión sobre el origen de estas facultades cobra nuevo interés tras el anuncio de renuncia de Guadalupe Taddei, quien prevé formalizar su salida este lunes 26 de octubre. La Cámara de Diputados deberá iniciar el procedimiento para elegir a quien la sustituya al frente del organismo electoral.

En tanto esta mañana el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, informó que convocará a la Junta de Coordinación Política para comenzar el proceso de renovación, que podría extenderse entre cuatro y cinco semanas.

La salida de Guadalupe Taddei abre así una nueva etapa para el INE, mientras las facultades de su presidencia y las reglas para la designación de sus principales funcionarios continúan en el centro de la discusión política y legislativa.

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FGR