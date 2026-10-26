‘Me retiro con serenidad’, sostiene Guadalupe Taddei al renunciar a presidencia del INE

Al presentar formalmente su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala afirmó que deja el cargo “con serenidad” y “satisfacción del deber cumplido”, pese a señalamientos por presuntas irregularidades relacionadas con las contrataciones del organismo y posibles conflictos de interés por su cercanía con un proveedor de materiales electorales.

En una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, la originaria de Sonora explicó que su salida responde a la convicción de que las responsabilidades del INE están por encima “de cualquier interés personal”.

Por ello, luego de 3 años y 6 meses al frente de la máxima autoridad electoral de México, Guadalupe Taddei concretó su renuncia a partir de este 26 de octubre, después de la difusión de videos que exponen la cercanía de la exconsejera presidenta y su familia con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con siete empresas proveedoras del INE y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inicio de una investigación de oficio ante el posible uso indebido de recursos públicos en el organismo.

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“Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana”, aseveró. “Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”, agregó.

Guadalupe Taddei fue elegida por la Cámara de Diputados mediante insaculación para ocupar la presidencia del INE por un periodo de 9 años, del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.

Tras su renuncia, la Cámara de Diputados deberá elegir a la persona que ocupará la presidencia del INE por el periodo restante, mientras las personas integrantes del Consejo General definirán quién asumirá el cargo provisionalmente.

La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del @INEMexico. A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional. pic.twitter.com/jZ7OgkO1i0 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2026

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