‘Alito’ Moreno exige respetar paridad en el INE y que relevo de Guadalupe Taddei sea una mujer

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió que, tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, la próxima presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) recaiga en una mujer independiente y acusó que la posible designación del consejero Arturo Manuel Chávez López podría comprometer la imparcialidad del organismo.

Sostuvo que debe respetarse el criterio de paridad establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2023, cuando determinó que la presidencia del INE debía ser ocupada por una mujer.

“El principio de paridad y alternancia debe garantizarse y respetarse en el relevo”, señaló “Alito” Moreno, quien advirtió que la salida de Guadalupe Taddei no debe utilizarse para colocar a una persona cercana al gobierno de Morena, ni siquiera de manera provisional.

Guadalupe Taddei renunció al cargo de consejera presidenta del INE el 26 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Cuestiona posible designación de Arturo Manuel Chávez López

El líder del PRI cuestionó la posibilidad de que Arturo Manuel Chávez López asuma la conducción del INE, al señalar sus presuntos vínculos políticos con Morena y con Claudia Sheinbaum Pardo por coordinar el movimiento en Tlalpan, organizar apoyos para Andrés Manuel López Obrador en 2012 y por su trayectoria política vinculada con la Presidenta desde el movimiento universitario de 1986.

También señaló que Chávez López fue funcionario durante la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, fungió como su representante legal en asuntos electorales, incluso durante el proceso de 2024, y participó como autor del libro Ideas para continuar la 4T, dedicado a promover la continuidad del proyecto político de Morena.

Alejandro Moreno agregó que el consejero electoral promovió públicamente el voto a favor de la Presidenta y posteriormente respaldó, desde el INE, decisiones para censurar expresiones del PRI sobre los presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado.

“Primero hizo campaña por el poder y después, desde el árbitro electoral, respaldó decisiones contra quienes lo cuestionan”, acusó el dirigente priista.

Arturo Manuel Chávez López, próximo consejero electoral del INE. ı Foto: INE

Ante estos antecedentes, cuestionó la posibilidad de que Arturo Chávez encabece la autoridad electoral y sostuvo que su trayectoria plantea dudas sobre su independencia.

“¿Con qué autoridad moral puede alguien con semejantes antecedentes pretender encabezar al árbitro electoral?”, expresó, y advirtió que el PRI estará atento a cualquier intento de designar a Chávez López y reiteró que la próxima titularidad del organismo debe recaer en “una mujer independiente y con absoluta solvencia moral”.

“Alito” Moreno sostuvo que la renovación de la presidencia del INE ocurre como antesala a las elecciones de 2027, por lo que consideró indispensable garantizar la autonomía del organismo y evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad de sus decisiones.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr