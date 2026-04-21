¿Quién es Arturo Manuel Chávez López, próximo consejero electoral del INE?

Arturo Manuel Chávez López, elegido para ocupar una de las tres consejerías electorales vacantes en el INE.

El director de Talleres Gráficos de México, Arturo Manuel Chávez López, fue electo este martes por la Cámara de Diputados para ocupar una de las tres consejerías vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante el proceso de selección, el consejero electoral electo fue uno de los dos únicos aspirantes en obtener 99 de 100 aciertos en el examen de conocimientos aplicado el pasado 6 de abril a un total de 329 aspirantes .

Tras avanzar en las etapas posteriores, el funcionario federal entró a la lista de los 50 candidatos mejor evaluados por el Comité Técnico de Evaluación y, posteriormente, terminó entre los 15 perfiles enviados a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, encargada de presentar la terna a consejeras y consejeros electorales.

¿Quién es Arturo Manuel Chávez López?

Arturo Chávez López se ha desempeñado como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, fue titular de la Unidad de Políticas Transversales en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Previamente, se desempeñó como asesor jurídico de Claudia Sheinbaum Pardo durante su administración como alcaldesa de Tlalpan, y posteriormente como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Desde el 1 de octubre de 2025 es director de Talleres Gráficos de México, encargado de la producción gráfica oficial del Gobierno de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr