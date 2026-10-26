Consejerías del INE definirán presidencia hasta que se formalice renuncia de Taddei; San Lázaro aún no la recibe

Se está a la espera de documento

Las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) precisaron que, hasta que se formalice la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General, se definirá a quien asumirá este cargo de manera provisional, en tanto que, desde la Cámara de Diputados, se informó que no se ha recibido el documento que oficializa la salida de la funcionaria .

A través de un comunicado conjunto de las 10 consejerías del INE, se informó que están en espera de que se formalice la renuncia y se actualice la ausencia definitiva de la presidencia del Consejo General.

Entonces, las consejerías nombrarán, por mayoría simple y de entre sus integrantes, a quien asuma provisionalmente el cargo.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclaró que la Cámara baja no ha recibido el documento que formaliza la salida de Taddei Zavala.

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