Guadalupe Taddei renuncia a presidencia del INE entre señalamientos por irregularidades

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, en conferencia de prensa el 25 de mayo de 2026.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, anunció la presentación de su renuncia al cargo a partir del 26 de octubre ante la Cámara de Diputados.

En un mensaje, consideró que la estabilidad, credibilidad e independencia del INE “son bienes públicos que debemos proteger con serenidad y sentido de Estado”.

“Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o persona”, expresó Taddei Zavala.

TE RECOMENDAMOS: Desde Michoacán Sheinbaum anuncia reapertura del Hospital Vasco de Quiroga del ISSSTE en noviembre

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2026/10/25/boletin-460-mensaje-de-la-consejera-presidenta-del-instituto-nacional-electoral-guadalupe-taddei-zavala-GObA6YCWl.pdf>Click here to read this PDF</a>.

Respecto a las investigaciones y versiones difundidas durante los últimos días, Taddei Zavaala reconoció la existencia de cuestionamientos, aunque advirtió que las acusaciones deben examinarse mediante procedimientos institucionales y con pruebas verificables.

“No corresponde anticipar conclusiones: cada señalamiento debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales.”, manifestó, al referirse a la circulación de lo que describió como “trascendidos, montajes, filtraciones” y otros materiales sobre los que, señaló, debe comprobarse su autenticidad.

Asimismo, defendió la importancia del escrutinio público y de las investigaciones sobre posibles actos de corrupción, pero rechazó que estos procedimientos se utilicen como mecanismos de presión. Afirmó que cualquier denuncia, sin importar su origen o las personas involucradas, debe esclarecerse conforme a derecho.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral ı Foto: Cuartoscuro

Guadalupe Taddei también aseguró que su decisión de renunciar “no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”.

Sobre la preparación de los comicios federales del próximo año, afirmó que las actividades técnicas, operativas y logísticas avanzan conforme al calendario establecido. Destacó que el personal de las oficinas centrales y de las entidades federativas mantiene sus responsabilidades para garantizar la organización electoral.

La consejera recordó que asumió la presidencia del INE en abril de 2023, por designación de la Cámara de Diputados, y destacó sus 33 años de trayectoria en el servicio electoral mexicano. También sostuvo que la continuidad institucional debe prevalecer sobre las decisiones individuales y concluyó su mensaje con una declaración sobre el futuro del organismo. “Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante”.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr