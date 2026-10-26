‘Seguiremos juntos para defender nuestras soberanías’, dice Lula da Silva a Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este lunes una llamada con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva para reconocerlo por remontar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y asegurar un cuarto mandato no consecutivo en Brasil.

Luego de la conversación, el mandatario brasileño agradeció a Sheinbaum Pardo por la conversación y destacó que su triunfo no es sólo de Brasil, sino de la región de América Latina.

Afirmó que México y Brasil se mantendrán unidos en defensa de la soberanía de sus territorios y para fortalecer la cooperación mutua.

“Ésta no es solo una victoria del pueblo brasileño, sino de todas las democracias latinoamericanas. ¡Seguiremos juntos para defender nuestras soberanías y estrechar los lazos de amistad y cooperación entre Brasil y México!”, expresó en la red social X.

Muito obrigado, querida presidenta @Claudiashein. Foi um prazer receber sua chamada telefônica no dia de hoje. Esta não é apenas uma vitória do povo brasileiro, mas de todas as democracias latino-americanas. Seguiremos juntos para defender as nossas soberanias e estreitar os… https://t.co/AdWbGvO40f — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

El pasado 25 de octubre, la Claudia Sheinbaum felicitó a Lula da Silva por derrotar al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

A través de un breve mensaje en sus redes sociales, la mandataria mexicana celebró el resultado de los comicios del domingo y afirmó que “ganó el pueblo de Brasil”.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió.

Victoria de Lula en Brasil, una ‘bocanada de aire fresco’

Más temprano este 26 de octubre, al inicio de su conferencia matutina, la Presidenta se dijo “muy contenta” por la reelección de Lula, que consideró una “bocanada de aire fresco” para América Latina.

“Estamos felices, muy contentos. (...) Muy muy contentos”, expresó desde Palacio Nacional, al describir a su homólogo brasileño como “un hombre que ha vencido todo” y que “nunca se ha arrodillado”.

Sheinbaum Pardo también adelantó que a mediodía sostendría una llamada telefónica para felicitar a Lula, quien logró revertir el resultado de la primera vuelta presidencial.

“Fue muy muy importante. (...) Nosotros estamos contentos porque, frente a otros triunfos de la derecha en América Latina, la principal economía de América Latina, el país con más habitantes de América Latina y el Caribe, dio una muestra de pueblo organizado, de la defensa de sus derechos. Estamos muy contentos. Bueno, yo estoy muy contenta”, expresó la Presidenta.

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cehr