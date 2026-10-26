SCJN y empresarios impulsan programa de certeza jurídica en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso en marcha el programa “Por la Certeza Jurídica”, una iniciativa que establece un mecanismo permanente de vinculación, diálogo e instrucción especializada entre el Poder Judicial de la Federación y los sectores económicos de México.

Este esquema busca consolidar la confianza institucional y garantizar un marco de certidumbre regulatoria que respalde el entorno de negocios, las inversiones y el desarrollo socioeconómico en todo el país.

El proyecto funcionará mediante tres canales principales de colaboración: mesas de diálogo de alto nivel, mesas técnicas de trabajo y seminarios de capacitación temática. Estas herramientas permitirán priorizar los desafíos jurídicos que enfrentan los sectores productivos.

TE RECOMENDAMOS: En escuelas públicas SEP anuncia consulta a maestros en México para desaparecer la Usicamm

Entre los temas prioritarios que atenderán las mesas destacan la estabilidad regulatoria, la transformación digital, los avances en inteligencia artificial, la integridad corporativa, el funcionamiento del sistema financiero y la protección de la propiedad industrial.

El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la certidumbre requiere de un trabajo diario e invitó a los inversionistas a confiar en la labor de la judicatura, resaltando que el diálogo directo permite comprender las prioridades del aparato productivo sin afectar la imparcialidad judicial.

Por el sector empresarial, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora Icaza, enfatizó que la certidumbre jurídica es indispensable para fomentar la inversión y generar crecimiento. En la misma línea, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, ratificó el compromiso del sector financiero para cooperar con las autoridades judiciales.

La #SCJN puso en marcha el “Programa de vinculación, diálogo y formación especializada con el sector empresarial por la certeza jurídica", esta iniciativa del ministro presidente @HugoAguilarOrti, busca fortalecer la confianza en las instituciones de justicia y contribuir a un… pic.twitter.com/JLkdlM8bY2 — Suprema Corte (@SCJN) October 27, 2026

El organismo judicial precisó que todas las sesiones se desarrollarán bajo estricto respeto a la independencia jurisdiccional. En ningún caso se abordarán controversias particulares ni se incidirá en juicios pendientes de resolución.

Al acto asistieron integrantes de la judicatura como la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García, el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, e integrantes del Pleno de ministros.

El encuentro contó también con la participación de liderazgos del Consejo Farmacéutico Mexicano y del Consejo de Empresas Globales, formalizando el arranque de una agenda de trabajo conjunta de alcance nacional.

Te puede interesar:

Corte valida la vía para filtrar perfiles de los candidatos

SCJN declara constitucional regulación contra comida chatarra en escuelas

Corte detiene sentencias contra la CURP biométrica hasta fijar criterio

SCJN define a jueces para atender amparos contra el registro de números celulares

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR