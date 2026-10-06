Corte valida la vía para filtrar perfiles de los candidatos

Presentación de argumentos de los ministros durante la sesión ordinaria del pleno del máximo tribunal, ayer.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó, por unanimidad, el mecanismo de verificación de integridad de candidaturas previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), al considerar que permite a los partidos contar con información sobre posibles vínculos de aspirantes con actividades delictivas, sin convertirlo en un requisito de elegibilidad.

Al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por el PRI, el pleno determinó que el mecanismo tiene un carácter preventivo e informativo y no condiciona el registro de una candidatura, no constituye una sanción ni implica una declaración de responsabilidad penal.

El mecanismo contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por tres consejerías, que recibe solicitudes, las remite a las autoridades correspondientes y comunica los resultados conforme a la ley.

Además, tiene un doble componente de voluntariedad: los partidos deciden si someten sus listas, total o parcialmente, a revisión y las personas aspirantes deben manifestar su consentimiento. Quien no participe, no enfrenta una consecuencia jurídica sobre su derecho a ser votado.

La SCJN también concluyó que el mecanismo no vulnera la autonomía del INE ni invade las atribuciones de los organismos públicos locales electorales, pues el instituto mantiene la rectoría del procedimiento, mientras que la decisión sobre el registro y la elegibilidad corresponde a las autoridades electorales competentes.

Durante la discusión, el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, propuso limitar la revisión sólo a delitos de delincuencia organizada, al considerar que revisar todas las conductas delictivas podría hacer inviable el mecanismo por los tiempos de los procesos electorales. La propuesta fue rechazada.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf sostuvo que la medida es constitucional, pues busca proporcionar mayores elementos a los partidos y a las candidaturas independientes para tomar decisiones.