Clara Brugada celebra triunfo de Lula da Silva en Brasil: ‘esperanza frente a sombras del neofascismo’

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y afirmó que su victoria representa una esperanza para América Latina ante “las sombras del neofascismo”.

A través de la red social X, la mandataria capitalina sostuvo que el resultado electoral fortalece las causas de la soberanía, la democracia y la justicia social en la región.

“Hoy, la victoria de Lula enciende una llama de esperanza continental. De Ciudad de México a Brasil, frente a las sombras del neofascismo, nuestros pueblos levantan la bandera de la soberanía, la democracia y la justicia social”, escribió.

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Brugada Molina cerró su mensaje con una celebración del resultado electoral: “¡Viva Lula y el hermano pueblo brasileño!”.

Al inicio de su publicación, la Jefa de Gobierno retomó una reflexión del escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien escribió que Brasil estaba llamado a ser “el eje de la liberación o de la servidumbre de toda América Latina”.

Eduardo Galeano escribió que Brasil estaba llamado a ser “el eje de la liberación o de la servidumbre de toda América Latina”.



Hoy, la victoria de Lula enciende una llama de esperanza continental. De Ciudad de México a Brasil, frente a las sombras del neofascismo, nuestros… pic.twitter.com/Oir4y539HK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 26, 2026

Lula da Silva se impuso este 25 de octubre en la segunda vuelta presidencial ante al senador Flávio Bolsonaro, representante de la derecha brasileña. Con el resultado, el mandatario brasileño consiguió un cuarto mandato no consecutivo en Brasil a partir del 5 de enero de 2027, cuando tomará posesión por un periodo de cuatro años.

Sheinbaum también felicitó a Lula

Más temprano, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y, al celebrar el resultado de los comicios, afirmó que “ganó el pueblo de Brasil”.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió.

Con el 99.9 por ciento de las secciones electorales contabilizadas, Lula obtuvo el 51.78 por ciento de los votos frente a 48.22 por ciento de Bolsonaro, de acuerdo con los resultados preliminares del Tribunal Superior Electoral (TSE).

En el mismo sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) felicitó Lula y reiteró la disposición del gobierno de México para ampliar los vínculos diplomáticos y la cooperación binacional.

La Cancillería reconoció la participación de la ciudadanía en los comicios, y expresó su voluntad de continuar con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

“México reitera su voluntad de seguir fortaleciendo la amistad, el diálogo político y la cooperación bilateral en beneficio de ambos pueblos y de América Latina”, señaló.

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cehr