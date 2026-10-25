Lula da Silva gana elecciones presidenciales de Brasil en segunda vuelta

El mandatario Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales de Brasil, luego de extender su ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro con el 90% de los sufragios contabilizados en el balotaje por la presidencia de Brasil, de acuerdo a los resultados oficiales.

Con más del 90% de las mesas escrutadas, el líder izquierdista sumaba el 51,75% de los votos, frente al 48,25% del hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

La votación se extendió por dos horas, accediendo a una solicitud de la campaña de Lula, que denunció que las autoridades de varias ciudades estaban restringiendo el acceso de los votantes al transporte público.

La contienda electoral ha estado marcada por escándalos de corrupción, incertidumbre económica y acusaciones de injerencia estadounidense, algo que Washington niega.

También se ha visto influenciada por las repercusiones de la condena de Jair Bolsonaro en 2025 por planear un golpe de Estado en 2022, ante la promesa de Flávio de liberar a su padre si resulta elegido.

El candidato presidencial opositor, el senador Flávio Bolsonaro ı Foto: AP

Lula ha presentado la cercanía del Gobierno de Trump con el clan Bolsonaro como parte de un intento de influir en las elecciones, al tiempo que ha calificado los aranceles y otras medidas punitivas de intimidación.

“No podemos entregar Brasil”, afirmó Elenildes dos Reis, una abogada de 60 años de São Paulo que votó por Lula y señaló que su victoria sería una forma de plantarle cara a Trump y a lo que ella describió como una ola creciente de fascismo.

Bolsonaro ha intentado sacar provecho de la preocupación por el costo de la vida y también ha prometido mano dura para combatir la delincuencia, comprometiéndose a construir cárceles de máxima seguridad y a aplicar la castración química para los delitos sexuales graves.

“Necesitamos un cambio”, afirmó José Carlos Jarra, un jubilado de 61 años de São Paulo que trabajó en el sector sanitario y votó a Bolsonaro.

Resultados oficiales con el 80% de actas escrutadas ı Foto: Captura de pantalla

Al emitir su voto en Río de Janeiro el domingo, Flávio Bolsonaro instó a la gente a acudir a las urnas “con lluvia o con sol”.

Lula votó en São Bernardo do Campo, cerca de São Paulo, y agradeció a sus seguidores. “Lo que la gente ha hecho por mí estos últimos días es algo que nunca podré devolver”, dijo a periodistas.

Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos emitidos en la primera vuelta, contra e 45% de Lula. La victoria del senador disparó los mercados brasileños y su moneda ante las expectativas de reformas favorables a las empresas.

Su éxito en la primera vuelta se vio reflejado en las elecciones al Congreso de su Partido Liberal y de otros políticos de derecha, lo que podría allanarle el camino legislativo o complicarle la gobernabilidad a Lula.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante su acto de votación ı Foto: AP

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