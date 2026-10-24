A poco tiempo de la segunda vuelta presidencial en Brasil, figuras internacionales del cine y la cultura como Guillermo del Toro, Javier Bardem y Gael García Bernal manifestaron su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva.

Los artistas llamaron a los brasileños a participar en las urnas este domingo y respaldar al candidato de izquierda, así como a “defender la libertad y el progreso”, en palabras del cineasta jaliscience.

Guillermo del Toro, Bardem, Gael García Bernal y más famosos apoyan a Lula previo a elecciones en Brasil

El video en el que actores, actrices y directores de cine de países como Inglaterra, Noruega, Francia, México, Brasil y Estados Unidos se pronuncian en favor de Luiz Inácio Lula Da Silva, fue publicado en redes sociales por el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, creador de El agente secreto, que se estrenó en Cannes en 2025 y nominada al Oscar en cuatro categorías.

TE RECOMENDAMOS: Servicio al cliente Guillermo del Toro apoya quejas a Cinépolis tras el regreso de El Laberinto del Fauno por sus 20 años

En el clip participan Tilda Swinton, Javier Bardem, Sonia Braga, Wagner Moura, Pedro Almodóvar, Caetano Veloso, Guillermo Del Toro, Mark Ruffalo, Fernando Meirelles, Alice Braga, Gael García Bernal, Joachim Trier, Bruna Marquezine, Inga Ibsdotter, Juliette Binoche, Petra Costa, Leandra Leal, Maeve Jinkings, Alice Carvalho, Gabriel Leone, María Fernanda Candido, Julie Delpy y Sophie Charlotte.

“Hola, mis queridos amigos de Brasil. Voten para buscar la libertad y el progreso de Brasil. Aprendan de todo lo que está sucediendo en la parte superior del hemisferio”, dice el mexicano Guillermo del Toro durante su participación.

“Vota contra los fascistas, vota por que la democracia se mantenga viva. Por el agua limpia, el aire puro, comida, vota Lula”, expresó Mark Ruffalo, quien también se ha pronunciado en contra del genocidio en Gaza.

Amor pelo Brasil🇧🇷, o mundo está de olho nas eleições de domingo. Um vídeo com grandes nomes da Cultura no país e no exterior. Divulguem 🇧🇷🇧🇷🗣️🗣️ #HojeTemShowDoLula #MundoComLula pic.twitter.com/L7QtnXhfEG — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) October 23, 2026

Por su parte, el director de cine Joachim Trier, creador de Sentimental Value, reconoció admirar Brasil y pidió apoyar a Lula da Silva este domingo en las elecciones. “Espero que Lula tenga muchos votos”, dijo.

Bruna Marquezine, actriz y modelo brasileña, novia de Shawn Mendes, pidió votar por el presidente honorario del Partido de los Trabajadores mañana. “Por la educación, por la cultura, por los derechos de las mujeres y los derechos de todos. Por la democracia, vota Lula”, expresó.

El cineasta español Pedro Almodóvar señaló que es de suma importancia que Lula gane las elecciones en Brasil. “Que Lula gane es esencial para Brasil y para el medioambiente”, dijo el director de filmes como Volver y Madres paralelas.

Brasil celebrará este domingo la segunda vuelta de elecciones presidenciales, en un proceso que ha estado marcado por la fuerte polarización política.

Te puede interesar: