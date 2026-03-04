El agente secreto, un esfuerzo por entender Brasil de los 70: Kleber

Con El agente secreto (O Agente Secreto), Kleber Mendonça Filho entregó una de las mejores cintas del año pasado y prueba de esto han sido sus premios por dirección y actuación protagónica en el Festival de Cine de Cannes, al igual que sus Globos de Oro a Película de Habla no Inglesa y Actor principal en Película de Drama, además de otros reconocimientos y sus nominaciones al Oscar en las categorías de Casting, Película Internacional, Actor (para Wagner Moura) y Mejor Película.

En entrevista con La Razón, el director Kleber Mendonça Filho compartió que encontrar su siguiente cinta “es siempre un gran desafío, porque hay muchas ideas y preguntas, también está el deseo de trabajar con algo nuevo y El agente secreto, como siempre me pasa, es una mezcla de muchos elementos, empezando con que tenía muchas ganas de trabajar con Wagner Moura desde hace tiempo y lo segundo era que quería hacer un thriller ubicado en los años 70, quería ese desafío por lo que implicaba en lo técnico y también por lo emotivo que podría ser para mí porque yo era un niño en esa época”.

ALGUNAS escenas de la cinta brasileña. ı Foto: Especial

Ubicada en 1977 durante la dictadura militar brasileña, sigue a un profesor que huye de un pasado turbulento y regresa a la ciudad de Recife con el objetivo de buscar la justicia que el sistema no le ha dado, al igual que la esperanza de construir una vida nueva al lado de su hijo pequeño, mientras se ve amenazado.

Al mismo tiempo que vemos lo que pasa con su protagonista, este filme muestra lo difícil que era vivir en Brasil durante la década de los años 70 y funciona como testimonio histórico de la memoria de un país.

“Quería hacer una visita histórica al pasado de mi país y me di cuenta de que no solamente estaba hablando acerca del pasado, sino que también lo estaba haciendo sobre el Brasil reciente de Bolsonaro (expresidente) porque él y esos hombres tenían un sueño ridículo de vivir los años dorados de la dictadura en un movimiento democrático en el siglo XXI y para mí había mucha ironía en esto que lo sentía como una especie de distopía brasileña moderna”, reveló.

“El agente secreto es una película muy brasileña con el foco en Recife, mi ciudad y, sin embargo, logra ser una historia universal debido a los temas que trata; creo que recientemente en Brasil se ha dado una discusión muy fuerte acerca del poder del cine para hablar de nuestro país. El año pasado tuvimos Aún estoy aquí (ganadora del Oscar a Película Internacional), de Walter Salles, con una discusión muy grande en la sociedad brasilera y estoy muy feliz de ahora tener una repetición de esto con todos los detalles nuevos que El agente secreto tiene como película y como un producto cultural”, señaló.

LA PELÍCULA ha ganado más de una decena de premios a nivel internacional y ha obtenido cerca de 30 nominaciones en la actual temporada de premios. ı Foto: Especial

Aunque su título podría hacernos pensar que veremos una historia de espías a la James Bond o Misión Imposible, en realidad El agente secreto da algo diferente, pero que sí tiene que ver con historias de espías, y sobre esto el realizador explicó que “tiene un título clásico, corto y sexy que creo guarda mucho misterio y promesas de intriga; hay nombres falsos y tenemos situaciones de peligro, acción y violencia, también tiene un personaje masculino que es un héroe clásico del que no se sabe bien qué pasa con él y que en situaciones de autoritarismo puede ser la persona más normal, estando lejos de la idea del agente secreto británico o americano muy bien entrenado y con armas de fuego.

“Esta persona que vemos en pantalla puede sentirse como un agente secreto porque hay una fuerza de represión a su alrededor y tiene que reaccionar en la clandestinidad, me gusta mucho toda esta idea de mi protagonista y Wagner tiene la presencia ideal para cargar con este rol”, añadió.

Uno de los mayores retos fue recrear el Brasil de 1977. “Fue hacer una reconstrucción siguiendo memorias afectivas que trabajé con artistas que piensan igual que yo y tenían un interés en comprender el pasado de Recife y sus familias”, contó.

“Estoy muy feliz con las reacciones de muchas personas que la han visto, en especial las jóvenes; es una película que está muy cerca de mi corazón”, concluyó sobre el filme que ya se encuentra en cartelera en México, a unos días de la ceremonia de los Oscar, que será el 15 de marzo.