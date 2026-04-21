Invierten 800 mdp en la industria fílmica en Jalisco

El productor Billy Rovzar (de traje azul claro), ayer tras la conferencia de prensa.

En Guadalajara, Jalisco

CON UNA INVERSIÓN anunciada de 800 millones de pesos, la promesa de producir 20 películas en cinco años y la llegada de las firmas Lemon Films y Óxid, Jalisco busca convertirse en la nueva capital audiovisual del país.

El anuncio se realizó dentro de las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde el gobernador Pablo Lemus aseguró que la entidad cuenta con reglas, incentivos y estructura para competir por grandes rodajes.

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“Tenemos las locaciones más bonitas que hay en todo el país, pero no teníamos los esquemas y los sistemas para dar esas facilidades. Ahora ya”, declaró ante productores, actores y empresarios.

Sostuvo que la meta no es sólo recibir filmaciones esporádicas, sino construir una cadena económica completa con talento local, proveedores y estudios permanentes. “Si queremos convertir a Jalisco en la capital fílmica de México, de Latinoamérica, tenemos que fomentar las empresas locales”.

El gobernador adelantó que inmuebles públicos del Centro Histórico de Guadalajara serán reconvertidos para estudios de grabación y espacios creativos. Habló de alrededor de 30 mil metros cuadrados que podrán ser utilizados por compañías.

Por su parte, Billy Rovzar, productor y socio de Lemon Films, reveló que, tras reunirse con el gobernador, planteó una meta ambiciosa: realizar cuatro películas al año durante un lustro.

“Le dije: quiero hacer cuatro películas al año durante cinco años. Y su frase fue: ¿qué tenemos que hacer para que sea en Jalisco?”, contó.

Para el productor, el problema de fondo era doble: menos cine mexicano para salas y una fuga creciente de producciones hacia lugares con mejores estímulos.

“La fuga de producciones empezó a salirse de control porque no había lugares donde te podían apoyar a nivel gubernamental”, señaló.

También anunció que Lemon Films no sólo filmará en La Perla Tapatía, sino que se instalará formalmente en la entidad. “A mí me motiva a mudarme aquí, a poner Lemon en Guadalajara y quedarnos. No llegar, tomar el incentivo y regresarnos. Hay que hacerlo para que crezca la industria”, lanzó.

El empresario insistió en que México necesita descentralizar la producción audiovisual. “Todo está allá y eso no está bien”, expresó en referencia a la capital del país.

Junto con Lemon también aterrizará Óxido, empresa de posproducción ligada a proyectos de alto perfil, cuya llegada se presentó como una pieza estratégica para completar el ecosistema local. La intención oficial es que el estado de Jalisco no sólo sea locación, sino sede de edición, efectos, sonido y servicios especializados.

Fernando Lebrija, productor y socio de Irreversible Pictures, adelantó que ya preparan una primera ola de rodajes. Dos de las primeras cintas entrarían en producción este mismo año, una en Guadalajara y otra entre Puerto Vallarta y la capital jalisciense.

“Esto es un antes y un después”, aseguró Lebrija. “No sólo son 20 películas; todo mundo local va a tener chamba al tope”.

El gobernador Pablo Lemus dejó claro que el fondo de incentivos podría crecer si la demanda aumenta. “Si se necesita más dinero, más dinero le ponemos”, afirmó al defender el esquema de Cash Rebate.