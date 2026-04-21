Enrique Bunbury da fin a etapa con De un siglo anterior

EL VOCALISTA y compositor español Enrique Bunbury (Zaragoza, Aragón, 1967) —una de las máximas figuras del rock en español— conversó ayer con los medios de prensa mexicanos en el Auditorio Nacional sobre elementos y trazos del disco De un siglo anterior (Servidor de Nadie, 2026), su decimocuarta producción fonográfica, que marca el cierre de una etapa creativa inmersa en sonoridades latinas: exploración en los calados del tiempo, la nostalgia y la crítica social.

“Es necesario cerrar ciclos y plantearse una renovación artística: este disco confirma un cierre de etapa y un llamado a moverme a otros espacios musicales”, expresó el exvocalista líder de la banda Héroes del Silencio. La placa, grabada en México, hace un recorrido por algunos códigos de folclore latinoamericano en la interpretación de bolero, ranchera, tango y ciertos signos afrocubanos.

“Para este nuevo álbum convoqué a un ensamble integrado por músicos del continente latinoamericano: el chileno Sebastián Aracena, guitarra; los instrumentistas mexicanos: Luri Molina (contrabajo) y Johnny Molina (percusiones); además de colaboradores frecuentes: Ramón Gacías (batería) y Jorge Rebe Rebenaque (teclados). Lo grabamos en un estudio del Desierto de los Leones, lugar paradisíaco de la Ciudad de México: ese sitio llenó de magia la grabación”, detalló el vocalista.

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Segunda producción del músico oriundo de Zaragoza que apela a las consonancias del folk hispano y latinoamericano. “Indiscutiblemente, este nuevo disco es hermano del anterior: Cuentas pendientes del año 2025; rebuscar en estas modalidades rítmicamente complejas me ha llevado a un grato aprendizaje. Me gusta abocarme en trabajos musicales que conlleven a un reto y que el proceso de manufactura sea un descubrimiento de elementos melódicos, rítmicos y armónicos que desconocía”, subrayó Enrique Bunbury.

Placa con ciertas concordancias nostálgicas por la introspección temática de boleros, tangos y rancheras. Enrique Bunbury precisó: “Debo explicar que la retrospección del álbum no está suscrita a un tópico absoluto ni tampoco sellado: sí, está presente la nostalgia, pero no es lo que caracteriza al álbum.

“Es una producción de indagación reflexiva, literaria y musical; quise quedarme un poco más en la sonoridad latina desde un propósito que desafiara la creatividad armónica”, abundó el intérprete de la popular y proverbial canción “Lady Blue”.

Inicio de Nuevas Mutaciones Tour 2026 con paradas en España, Latinoamérica y Estados Unidos: espectáculo que contará con un ensamble de diez músicos, el cual llega a México el próximo mes de octubre (Puebla, Guadalajara y la capital del país). Gira que hará un repaso por temas de distintas etapas de los 42 años de carrera de Enrique Bunbury: desde Héroes del Silencio a los momentos actuales. “Venir a México es regresar a casa, presentarme en el Auditorio Nacional —el mejor recinto del mundo para comunicar músicas— es grandioso. Los asistentes escucharán canciones viejas con nuevos arreglos armónicos: queremos provocar emociones y sorpresas, de ahí el nombre del show: Nuevas Mutaciones”, concluyó Enrique Bunbury.

De un Siglo Anterior

Artista: Enrique Bunbury

Género: Bolero, ranchera, tango...

Disquera: Servidor de Nadie, 2026