Guillermo del Toro respalda a denunciantes por agua sucia en Guadalajara | VIDEO

Guillermo del Toro estuvo presente en el Festival de Cine de Morelia (FICM) y abrió un espacio en el que estudiantes de Guadalajara denunciaron el agua sucia de la entidad que en las últimas semanas ha generado diversas manifestaciones.

El cineasta tapatío respaldó a los jóvenes tras llevar a cabo una clase magistral para mil 200 personas en el Teatro Morelos, donde destacó la importancia de visibilizar las problemáticas de la sociedad; además, lamentó el estado actual del mundo.

🥹❤️ Conmovido hasta las lágrimas, Guillermo del Toro compartió un emotivo mensaje dirigido a las nuevas generaciones. Al reflexionar sobre el mundo que les estamos heredando, expresó que, si pudiera decirles algo, sería: “Lo siento. Con amor, todo puede funcionar”.



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“Lo siento. Con amor, todo puede funcionar”, dijo en un momento Guillermo del Toro hacia las nuevas generaciones y reflexionó sobre el mundo que se heredará a los más jóvenes.

Universitarios denuncian agua sucia en Guadalajara en la FICM

Los univeristarios tomaron los micrófonos en la ponencia de Del Toro para hablar sobre el problema con el agua en Guadalajara, donde dieron un testimonio sobre la situación que enfrentan.

“Somos estudiantes que se bañan con agua negra en Guadalajara, hay 50 desaparecidos por la protesta, estamos hartos de esta situación, estamos enfermos, todos estamos intoxicados, no podemos comer y las autoridades no hacen nada”, expresó una de las estudiantes.

Tras la participación, el cineasta respaldó las denuncias y destacó la importancia de utilizar este tipo de espacios para la protesta. “Usualmente la gente dice que estos lugares no son espacios para hacer esto (protestar), pero no estoy de acuerdo, porque estos son los mejores lugares en los que se tiene que hacer esto. Si no es aquí, ¿dónde?”, expresó el director mexicano.

Este 18 de octubre, alrededor de cinco mil personas en Guadalajara llegaron a Palacio de Gobierno para gritar consignas en contra del gobernador Pablo Lemus Navarro y pidiendo revocación de mandato por la situación del agua en su Estado.

Asimismo, en otras partes de la República Mexicana como Yucatán y Ciudad de México, ciudadanos mostraron respaldo ante la crisis de agua en Guadalajara.

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