FICM 2026: Guillermo del Toro, Gael García, Diego Boneta y Demián Bichir entre los invitados

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) alista una de sus ediciones más ambiciosas con la participación de diversas figuras en el cine nacional e internacional.

Diversos participantes destacan en esta edición, desde cineastas como James Gray y el mexicano Carlos Reygadas, figuras de la actuación como Gael García Bernal, Demián Bichir y Diego Boneta, además del aclamado realizador español J.A. Bayona. A continuación, te compartimos los asistentes que vendrán al evento.

Las figuras estelares internacionales y nacionales son:

TE RECOMENDAMOS: Entérate Bioserie de María Antonieta de las Nieves está en producción

James Gray: El reconocido cineasta estadounidense es un invitado de honor, que presentará su filme Paper Tiger, protagonizada por Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller.

Gael García Bernal: La figura insignia del cine mexicano a nivel global; presentará Hombre al agua , protagonizada por Esmeralda Pimentel, Jorge Salinas y Ricky Martin.

Demián Bichir: El actor y realizador mexicano de proyección internacional; presentará su nuevo documental.

Carlos Reygadas: Uno de los autores mexicanos más premiados en Cannes regresó al festival con Heil Júpiter y una función especial de Batalla en el cielo .

Diego Boneta: Actor y productor de alto arrastre comercial; presentará la cinta Killing Castro .

Guillermo del Toro: El icónico director mexicano regresará al FICM para celebrar el 20 aniversario del Laberinto del Fauno, que tendrá una proyección estelar.

Además, habrá un jurado compuesto por:

J.A. Bayona (Juan Antonio Bayona): Director español consagrado internacionalmente; asiste como jurado y ofrecerá función especial.

Juan Carlos Rulfo: Documentalista mexicano de amplia trayectoria; forma parte del jurado.

Amy Redford: Directora y productora estadounidense; integra el jurado del festival.

Jaione Camborda: Directora española ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián; miembro del jurado.

Pedro Aguilera y Federico Echeverría: Realizadores internacionales invitados como jurado y para funciones especiales.

¿Quieres saber más?

Festival Internacional de Cine de Morelia 2026: Así quedó la programación y el precio de los boletos

Guillermo del Toro vuelve a Morelia con el fauno

Terminator 2: EL juicio final, 35 años de revolucionar el cine

Woman Unknown, de May el-Toukhy, gana el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia