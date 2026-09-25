Festival Internacional de Cine de Morelia 2026: Así quedó la programación y el precio de los boletos

Se ha revelado la programación oficial y el precio de los boletos para el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026 durante una conferencia de prensa sobre la edición 24 que se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre de 2026.

La FICM llevará a cabo sus funciones y evntos principales en Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis VIP Plaza Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Teatro Melchor Ocampo, el Museo Regional de Michoacán “Dr. Nicolás León Calderón” y el Centro Cultural Clavijero; así como en Pátzcuaro en el Teatro Emperador Caltzontzin; y en funciones virtuales gratuitas a través de la página nuestrocine.mx del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Programación del Festival Internacional de Cine de Morelia 2026

La película que se proyectará en la Ceremonia de Inauguración será Campeón gabacho, de Jonás Cuarón el próximo 16 de octubre en Morelia, con la presencia del director y del productor Alfonso Cuarón, así como parte del elenco.

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Otro momento a destacar será la Gran Gala El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, para celebrar su 20 aniversario, con la presencia del icónico director mexicano. Ambas funciones con el apoyo de Cinepolis.

El fetival incluirá un total de 96 películas que formarán parte de la competencia: 8 trabajos en la Sección Michoacana (7 cortometrajes y 1 largometraje), 64 títulos en la Sección de Cortometraje Mexicano (17 de animación, 11 de documental y 36 de ficción), 12 títulos en la Sección de Documental Mexicano y 12 títulos en la Sección de Largometraje Mexicano.

También se llevará a cabo el homenaje a Janet Alcoriza, multifacética actriz y guionista de la Época de Oro del cine mexicano. El programa estará integrado por cuatro filmes en los que participó como guionista; y una, como actriz.

Además, habrán varios estrenos y funciones. Los proyectos de México que se estrenan son:

Documental

Anti Princesas | Alejandro de Icaza

Marcos. Otro mundo es posible | Diego Enrique Osorno

La mirada de Frida | Trisha Ziff

Ficción

Atrápelo quien pueda | Alfonso Pineda

Cosme | Álvaro Curiel

Jardines del bosque | Alex y Diego Barragán

La peluca | Emiliano Rocha Minter

Petardos & Magnolias | Sandra Concepción Reynoso Estrada

Versalles | Andrés Clariond

Precios de los boletos del Festival Internacional de Cine de Morelia 2026

En esta ocasión, el festical lanzó acreditaciones para asistir a las funciones, las cuales estarán disponibles a través de las plataformas digitales de Cinépolis.

La primera modalidad tiene un costo de 600 pesos e incluye seis boletos para funciones del festival y tres descuentos de 40% en un combo de palomitas con refresco. La segunda cuesta mil pesos y ofrece 11 boletos y cinco descuentos del mismo porcentaje para ese combo.

Ambas modalidades dan derecho al programa de mano del 24° FICM y acceso a la llamada Fila de último minuto, la que permite entrar gratuitamente a una función si hay lugares disponibles, aunque no garantiza el acceso.

Los boletos incluidos podrán canjearse 48 horas antes de cada función. El proceso estará disponible en las taquillas de Cinépolis Morelia Centro y el Teatro Mariano Matamoros, además de los canales digitales de Cinépolis para funciones realizadas en esos recintos y en Cinépolis VIP Las Américas.

Las acreditaciones podrán recogerse del 13 al 24 de octubre en la oficina ubicada en Santiago Tapia 444, Centro, junto a Cinépolis Morelia Centro, en un horario de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas.

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