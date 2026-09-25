¿De dónde es el caldo de queso y cuál es la receta original que preparó Yahir?

Este pasado jueves, Yahir preparó en La Casa de los Famosos México 2026 un caldo de queso, el cual probó su hijo, quien hasta quiso llevarse un itacate a casa, momento que se hizo viral y causó risas en el público.

Ante el éxito del platillo en el programa, muchos quieren saber más sobre la receta del caldo de queso que preparó Yahir, una comida originaria del estado de Sonara, en el norte de México.

Yahir bien feliz porque el caldo de queso le quedó delicioso 🥹❤️#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/abgDa3LCzx — 🥀La Regi 🦁🐼🐂 (@elpotoylaputi) September 25, 2026

¿Cuál es la receta original del caldo de queso que preparó Yahir?

La receta tradicional para el caldo de queso sonorense es relativamente sencilla y requiere de muy pocos ingredientes, pero ofrece un delicioso toque cremoso.

Cabe mencionar que en La Casa de los Famosos México, Yahir tuvo que alterar un poco la receta, aunque comentó que había decidido preparar el caldo para utilizar las papas que estaban próximas a ser deshechadas.

En La Razón, te compartimos los ingredientes y el paso a paso para preparar este manjar según una receta tradicional del platillo:

Ingredientes

3 papas medianas cortadas en cubos

2 a 3 chiles verdes del norte (chile California, Anaheim o chilaca/poblano)

250 g a 300 g de queso fresco regional (queso fresco, oreado o asadero)

2 tomates maduros picados

1/2 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

1 taza de leche entera (ingrediente clave para darle su consistencia)

1 litro y medio de agua o caldo de pollo

Sal, pimienta y un toque de orégano seco al gusto

Chile chiltepín para acompañar

Preparación

Tatemar los chiles: Pasar los chiles por la flama de la estufa hasta quela piel se queme; después, meterlos en una bola de plástico por unos minutos parafacilitar pelarlos. Hay que quitarle las semillas y cortarlos en rajas. Sofreir: En una olla, calienta un poco de aceite a fuego medio. Después, acitrona la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes. Agrega tomate picado y deja hervir hasta que suelte su jugo. Agrega las papas al sofrito: Revuelve bien y vierte el agua o caldo de pollo su quieres que tenga más sabor. Deja hervir a fuego medio hasta que las papas comiencen a suavizarse. Agrega la leche y el chile: Incorpora las rajas de chile verde y un chorrito de leche caliente, para evutar que se corte al entrar al caldo hirviendo. Sazona con sal, pimienta y una pizca de orégano. Agrega el queso: Baja el fuego y agrega los cubos de queso fresco justo 3 o 4 minutos antes de apagar la estufa. La idea es que el queso se ablande sin fundirse con el líquido. Disfruta el caldo de queso; puedes acompañarlo de chiltepín quebrado y tortillas de harina.

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