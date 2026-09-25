Ian, el hijo pequeño de Yahir, visita La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México está en la recta final y la producción decidió sorprender a Yahir con la visita de su hijo menor, Ian, a quien no había visto en dos meses. Como era de esperarse, el cantante derramó varias lágrimas al reencontrarse con el niño y lo presentó con orgullo al resto de habitantes del reality.

El pequeño llamó la atención de miles de personas debido a su buen humor y energía desbordante, es por ello que se preguntan ¿qué edad tiene y quién es su mamá? En La Razón te contamos.

¿Qué edad tienen Ian, el hijo pequeño de Yahir, y quién es su mamá?

Ian, el hijo menor de Yahir, nació en junio de 2016, por lo que en 2026 tiene 10 años. El primer hijo del cantante es Tristán Othón Fierro, quien nació en 1998, fruto de la relación del intérprete con Jacqueline Fierro

Durante una visita a La Casa de los Famosos México, el propio niño comentó que cursa el cuarto año de primaria, y sorprendió al público al mostrar gran desenvoltura frente a las cámaras. El pequeño vive con sus padres en Sonora, donde practica béisbol.

Yahir y su hijo en La Casa de los Famosos México ı Foto: Redes sociales

La madre de Ian es Cristina Lliteras, esposa actual de Yahir. Ella ha mantenido un perfil discreto, alejada de los reflectores, pero se sabe que acompaña al cantante en todos sus proyectos.

A diferencia de Tristán, Ian ha crecido más protegido de la prensa y los medios, aunque su aparición en el reality La Casa de los Famosos México 2026 lo ha vuelto una celebridad, pues dejó varios momentos memorables que ya circulan en redes sociales.

Por ejemplo, destacó el cariño que le tiene a su padre, mandó saludos a sus amigos de la primaria y agradeció al público por apoyar a Yahir. También le advirtió al cantante: “Por llegar a las finales el Ese Pérez y la Gema te tienen envidia”.

Además, al salir, se llevó un recipiente con una sopa que hizo Mariana, una crema de avellanas y hasta paletas de caramelo.

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