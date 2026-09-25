Así luce Cristina Literas, la discreta esposa de Yahir | FOTOS

Desde que alcanzó la fama en La Academia, Yahir es una personalidad que ha destacado por mantener en buen balance sus relaciones privadas con el éxito que lo ha colocado como un artista destacado para la televisión, el teatro y la música en diferentes momentos de su vida.

Así luce Cristina Literas, la esposa de Yahir

Una relación que el cantante de ‘Alucinado’ no ha tenido escondida, pero sí ha conseguido mantener en lo privado es su relación con su esposa Cristina Literas, quien es la madre de su hijo Ian y la mujer que ha estado junto a él desde hace varios años.

Así luce Cristina Literas, la discreta esposa de Yahír ı Foto: Especial

Por su parte, Cristina Literas no se ha preocupado por compartir demasiado en sus redes sociales, ya que el acceso a perfiles como su cuenta de Instagram permanecen limitado, al tener que pedir autorización para seguirla.

En ese sentido, en su descipcón del perfil simplemento muestra que tiene un hijo y que es originaria de Sonora. Cuenta con 4 mil 92 seguidores y su foto de perfil la muestra en una playa cargando a su hijo a lo lejos.

En ese sentido, ha sido Yahir quien ha compartido más fotos de su pareja en otros momentos. En el pasado, el famoso ha dicho que su pareja es una mujer tranquila, comprensiva y poco celosa, que lo ha acompañado en los altibajos de su carrera profesional.

Así luce Cristina Literas, la discreta esposa de Yahír ı Foto: Especial

La relación se hizo pública en 2016, después de que se dio a conocer que la pareja estaba esperando a su primer y único hijo hasta el momento.

Sin embargo, se presume que para ese entonces, la pareja ya llevaba en un noviazgo desde hace tiempo; incluso, se dice que se conocen de hace 20 años y hay rumores que aseguran que ella fue la mejor amiga de una ex novia de Yahir.

Se estima que la relación de la pareja tiene unos 10 años, por lo que es considerada como una de las uniones más estables en el entretenimiento. Cabe mencionar que no están casados, pese a que viven juntos y ya tienen un hijo.

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