Recientemente Yahir, cantante y participante de La Casa de los Famosos México 2026, fue sorprendido dentro del reality pues su hijo menor lo visitó. El niño fue llevado al programa por su madre, Cristina Lliteras, quien condujo una camioneta unos minutos para dejarlo en la puerta de la casa.

A raíz de la aparición de esta mujer cámara, existe gran interés entre los seguidores del intérprete sonorense por saber quién es su esposa, su edad y a qué se dedica; en La Razón te contamos.

¿Quién es Cristina Lliteras, la esposa de Yahir, qué edad tiene y a qué se dedica? Te contamos

Cristina Lliteras es originaria de Sonora y mantiene una relación con Yahir desde hace casi una década, aunque se conocen desde hace más de 20 años. A diferencia de otras parejas de figuras públicas, ella ha preferido mantenerse alejada de los reflectores y de las redes sociales, construyendo una vida discreta junto al cantante.

Sin embargo, en ocasiones especiales, como el Día de las Madres, el intérprete de temas como “La Locura” y “Alucinado” ha publicado en su cuenta de Instagram algunas fotos junto a su pareja.

Yahir y su esposa Cristina ı Foto: IG yahirmusic

Cristina Lliteras es madre de Ian, el hijo menor de Yahir, quien ayer visitó a su padre en La Casa de los Famosos México 2026.

Su papel dentro de la familia ha sido clave para mantener la estabilidad del artista. Aunque no se han casado legalmente, Yahir ha declarado en entrevistas que se siente “casado” con ella, debido al compromiso y la confianza que comparten.

Respecto a su edad, diversos medios y usuarios de redes sociales señalan que Cristina ronda los 40 años, aunque ella no ha hecho pública esta información. Yahir tiene 47 años.

Cristina Lliteras Tampoco pertenece al mundo del espectáculo, pues ha optado por dedicarse a su vida personal y familiar, por lo que se desconoce qué profesión tiene o a qué se dedica.

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