Tom Cruise llega temprano a la premiere de Digger en México para saludar a sus fans | VIDEO

Tom Cruise llega antes de la premiere de Digger en México para saludar a sus fans

Tom Cruise regresó a México para promocionar su nueva película Digger, dirigida por Alejandro González Iñrritú, un proyecto en el que lo vemos completamente transformado en un magnate que debe encontrar la manera de salvar al mundo después de él mismo haber provocado una catástrofe.

El actor estadounidense ha dejado claro que disfruta sus visitas a México, así como asistir a los fan events que se llevan a cabo en el país con motivo de los estrenos de producciones donde él destaca. Por este motivo, tuvo un hermoso detalle con sus seguidores.

Tom Cruise llega desde temprano al fan event de Digger en CDMX

Este viernes 25 de septiembre se lleva a cabo el fan event y alfombra roja por el próximo estreno de Digger, película que llegará a los cines mexicanos a partir del 1 de octubre en México y Latinoamérica.

Sin embargo, horas antes de que iniciara el evento y ya con público presente en Parque Toreo para ver a las celebridades, Tom Cruise llegó y decidió recorrer la alfombra roja para saludar a sus seguidores, quienes reaccionaron con emoción ante la presencia de uno de los actores más destacados de Hollywood.

En La Razón, captamos la llegada del histrión a la alfombra, quien con un atuendo total black y lentes de sol, saludó con emoción a sus fans y se dejó fotografíar antes de acercarse a sus seguidores y conversar con medios de comunicación brevemente.

🎬🌟 Tom Cruise llega muy puntual al fan event que se lleva a cabo en la Ciudad de México, como parte de la promoción de #Digger, cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu.



📸 El actor convivió con sus fans, se tomó fotografías y firmó autógrafos durante el encuentro.



📹:… pic.twitter.com/ndAy6jVU1q — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 25, 2026

Incluso, desde lejos el famoso aseguró que “ama México”, motivo por el que habría decicido llegar un poco antes de lo planeado para atender a la mayor cantidad posible de seguidores que asistieron al evento por él.

El elenco de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu incluye, además de a Tom Cruise, a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. Por otro lado, la fotografía está a cargo del tres veces ganador del Premio de la Academia, Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki.

El proyecto representa también un nuevo capítulo para el cineasta mexicano, quien regresa a la dirección de una película en inglés después de El renacido, cinta por la que obtuvo su segundo Premio de la Academia consecutivo a Mejor Dirección

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