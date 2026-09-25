La ex integrante de OV7, Mariana Ochoa pasó de ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 a convertirse en una de las finalistas del programa, despues de que logró regresar al reality show en la tercera semana del programa.

Uno de los detalles más llamativos de lo que ha mostrado en el programa es su maternidad. La cantante se convirtió en madre por primera vez en 2014; a continuación, te compartimos los detalles sobre los hijos de la famosa y cómo es su vida familiar.

¿Cuántos hijos tiene Mariana Ochoa y que edades tienen? ı Foto: Especial

¿Cuántos hijos tiene Mariana Ochoa y que edades tienen?

En total Mariana Ochoa tiene dos hijos con Patricio de la Peña, con quien se casó en diciembre del 2014 en una ceremonia llevada a cabo en Cancún, Quintana Roo.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Bioserie de María Antonieta de las Nieves está en producción

A pesar de ello, tras cuatro años de matrimonio, la pareja anunció su divorcio. A pesar de la separación, ambos han mantenido un acuerdo enfocado en la estabilidad emocional y bienestar de los menores.

Su primera hija se llama Valentina de la Peña Ochoa, nacida en el año 2014, por lo que actualmente tiene 12 años de edad. El hijo menor de la familia nació al año siguiente en 2015, por lo que está próximo a cumplir los 10 años.

La actriz mexicana tiene 47 años de edad; nació el 19 de febrero de 1979. Perteneció al grupo La Onda Vaselina, que años después se convirtió en uno de los grupos de pop más exitosos de México, OV7, con quienes permaneció hasta su separación en 2023.

¿Quieres saber más?

¿Fueron novios? Reviven video de Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa cuando salían

¿Quién es Mauricio Vaca, el exnovio de Mariana Ochoa? FOTOS

¿Quién es Cristina Lliteras, la esposa de Yahir, qué edad tiene y a qué se dedica?

¿De dónde es el caldo de queso y cuál es la receta original que preparó Yahir?