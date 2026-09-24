¿Quién es Mauricio Vaca, el exnovio de Mariana Ochoa? FOTOS

Luego de haber sido eliminada durante el reality show La Casa de los Famosos México 2026, Mariana Ochoa reapareció dentro de la competencia y se convirtió en la primera finalista.

La exintegrante de los OV7 ha destacado dentro de la casa, pues luego de crear polémica por filtrar su participación dentro de La Casa de los Famosos México antes de que fuera oficial, la cantante logró ser una de las finalistas.

Además, esta obtuvo una inmunidad a principios de septiembre luego de cambiar el 40 por ciento del presupuesto de la séptima semana dentro de la competencia, lo que evidentemente molestó a varios de los participantes.

Mariana Ochoa también llamó la atención del público que sigue las transmisiones luego de la conversación en la que contó que ella y Ernesto Laguardia salieron durante un tiempo hace más de 20 años.

Pero además de Ernesto Laguardia, Marian Ochoa tuvo una relación amorosa bastante duradeta antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2026, Mauricio Vaca Tavera.

¿Quién es Mauricio Vaca Tavera?

Al compartir la vez que le rompieron el corazón, Mariana Ochoa reveló que su relación había terminado en abril de este año después de ocho años juntos, y dijo que su ruptura amorosa no fue por falta de amor o alguna infidelidad, sino porque ella no se sentía suficiente y porque decidió ser su propia prioridad.

Mauricio Vaca Tavera es un empresario mexicano que permanece lejos del ojo púlico, por lo que no se conoce mucho sobre su vida personal.

Pese a que no es una persona que guste de compartir su vida personal, en 2019 Mariana Ochoa agradeció al empresario por dejarla hacer oficial su relación por medio de una fotografía que compartió con sus seguidores.

“Gracias Mauricio Vaca por aparecer en mi vida. Y aunque no seas una persona con una carrera pública, gracias también por dejarme compartir esta imagen para mí que sí lo soy, y compartir que es oficial que estamos juntos” se leía en la publicación de Mariana.

Mariana Ochoa y Mauricio Vaca ı Foto: Redes Sociales

Mauricio Vaca Tavera es el Director Financiero de Cinépolis desde el 2006, cuenta con estudios como Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana, una maestría en Administración (MBA) por la MIT Sloan School of Management, y una maestría en Ciencias de la Administración por el Massachusetts Institute of Technology (MIT)

También es consejero del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), y recibió un reconocimiento en 2020 de CFO del Año por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), en la categoría de empresas de gran tamaño.

Mauricio Vaca, CFO de Cinépolis ı Foto: Captura de pantalla

Como CFO de Cinépolis está a cargo de supervisar las operaciones financieras de la cadena tanto en México como en los más de 18 países donde tiene presencia, y en este debe realizar tareas como:

Planeación financiera

Maximización de recursos

Gestión de riesgos

Estrategia de inversión

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.