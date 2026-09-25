Bioserie de María Antonieta de las Nieves está en producción

María Antonieta de las Nieves es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, mundialmente reconocida por interpretar a La Chilindrina, quien llegará próximamente a la pantalla a través de una bioserie.

El proyecto contará con la participación de Édgar Vivar, quien por años compartió escenario con la actriz en el programa El Chavo del Ocho a través de personajes como el Señor Barriga o Ñoño.

De acuerdo con declaraciones del propio Édgar Vivar, una plataforma de streaming lo entrevistará para aportar su testimonio a esta producción que buscará mostrar las diferentes etapas en la vida de la damosa.

Por este motivo, el actor hablará sobre algunas de las experiencias que vivió junto a María Antonieta de las Nieves durante los años que compartieron dentro y fuera de los escenarios.

Por el momento, todavía no se han dado a conocer todos los detalles de la producción. No está confirmado oficialmente qué plataforma estrenará la bioserie, cuándo llegará a la pantalla ni quiénes serán los actores de las diferentes etapas de vida de la celebridad.

Sin embargo, la producción llegará después del auge que generó la serie Chespirito: Sin querer queriendo, proyecto de ViX que mostraba el ascenso que vivió Roberto Gómez Bolaños al convertirse en uno de los grandes referentes de la comedia mexicana.

La Chilindrina fue hospitalizada de emergencia ı Foto: Redes sociales

De este modo, la serie nos mostraba la creación de algunos de los proyectos más emblemáticos del famoso como ‘El Chapulín Colorado’ y ‘El Chavo del Ocho’, donde aparecieron astros de la actuación.

Por su parte, María Antonieta de las Nieves, nacida el 22 de diciembre de 1946 en Ciudad de México e inició su carrera artística a los tres años de edad, ingresando a una academia de ballet. Posteriormente, a los seis años fue inscrita en la Academia de Andrés Soler, una institución especializada en actuación perteneciente a la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

¿Quieres saber más?

María Antonieta de las Nieves habla de su grave crisis de salud: ‘Soy otra’| VIDEO

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves tienen emotivo reencuentro | VIDEO

Estos son los personajes que dobló María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’