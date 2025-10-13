María Antonieta de las Nieves habla de su grave crisis de salud: ‘Soy otra’| VIDEO

María Antonieta de las Nieves rompió el silencio al hablar de su reciente crisis de salud que hace un par de meses encendió las alarmas en torno a su imagen y que fue reportada como grave tras ser hospitalizada.

Fue después de muchas especulaciones que María Antonieta de las Nieves salió desde su cuenta de Instagram a explciar: "Hola amigos. Aquí como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, mis bromas, las cosas que me gusta hacer. La estoy pasando muy bien”, explicó.

“Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias, los quiero muchísimo, bye”, dijo a sus fans para finalizar su mensaje en el que quiso dejar claro que no enfrenta algún problema grave de salud por el que se tenga que preocupar su audiencia.

¿Qué le pasó a María Antonieta de las Nieves?

Fue en una conversación con la periodista Matilde Obregón que ‘La Chilindrina’ y su hija Verónica contaron los detalles de la crisis de salud que la mujer enfrentó cuando se encontraba dando una serie de presentaciones en Perú.

La hija de la actriz, quien también estaba presente, compartió que al ver a su madre tan enferma, la llevaron al hospital y luego decidieron internarla. En ese sentido, le revelaron que tenía muy bajo el sodio: “Le pueden dar ataques y puede tener un derrame, tiene infección en los pulmones y en las vías urinarias, y tiene una sobre medicación horrible“, contó.

Sobre ello, María Antonieta explica: “Llega un momento en la vida que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba yo tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué”, dijo sobre el tratamiento que le recetó el doctor.

“El susto me lo llevé cuando me vi en un espejo. Fue cuando dije: ‘No es posible que esta sea yo’. Yo siempre he presumido de que no me gusta que se me vea la arruga, la papada, uno siempre tratando de verse lo mejor posible para el público. Y cuando me vi dije:‘Eso es un cadáver, lo que está ahí’”, indicó.

A dos meses del incidente de salud, la actriz admitió que ha mejorado mucho y ya se siente otra persona: “Ahorita yo me veo y digo bendito sea Dios, soy otra”, dijo al recordar sus ganas de vivir y del apoyo de su familia. “Dicen (sus hijos) que nunca han estado tan mortificados con algo como ahora que yo estuve en Perú; es más mi hijo tuvo que ir a Perú para verme”. agregó.