María Antonieta de las Nieves ‘rejuvenece’ como Paola Montes de Oca con ‘La Sustancia’ | VIDEO

María Antonieta de las Nieves se transforma en Paola Montes de Oca

Las redes sociales estallaron por lo que HBO MAX llamó la “versión latinoamericana” de La Sustancia, la película que recibió gran reconocimiento en 2024. Ahora, un corto promocional es protagonizado por María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca.

Recordemos que Paola Montes de Oca da vida a María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ en la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito: Sin querer Queriendo’. Para construir a su personaje de la mejor manera, la joven decidió volverse cercana a la veterana.

Fue así como La Chilindrina original formó parte importante del proyecto, al darle lecciones a su contraparte de cómo imitar sus ademanes y hasta le ayudó con su vestuario en algún punto de la producción.

María Antonieta de las Nieves bebe La Sustancia

En un video promocional de HBO MAX de La Sustancia, película protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, podemos ver en lugar de las estrellas de Hollywood a María Antonieta y Paola, respectivamente.

Al inicio, vemos a De las Nieves emocionada al recibir su paquete de La Sustancia con el número 504. Es así que decide inyectarse y aparece Montes de Oca.

Sorprendidas, ambas dicen “funcionó, fíjate, fíjate, fíjate” y aunque se ríen y hablan de “respetar el balance” ya que son una misma, la más joven se va mientras se niega a escuchar.

En otra escena, vemos a las dos sentarse en la misma sala y hacer las paces antes de ponerse a ver juntas la película de La Sustancia y abrazarse, mostrando así la buena relación que hay entre las dos.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y no tardaron en llegar los comentarios sobre el épico encuentro de las dos mujeres que han dado vida a La Chilindrina para la pantalla chica.

Te dejamos algunas reacciones: