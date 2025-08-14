Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves tienen emotivo reencuentro | VIDEO

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves tienen emotivo reencuentro

María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar tuvieron un emotivo reencuentro que se hizo viral, al tratarse de dos de los actores más queridos de la vecindad de El Chavo del 8, icónico programa de la televisión mexicana y Chespirito.

Por un lado, María Antonieta de las Nieves interpretaba a La Chilindrina, una de las mejores amigas del Chavo e hija de Don Ramón; mientras que Édgar Vivar daba vida a Ñoño y el Señor Barriga, dos personajes icónicos que eran padre e hijo en la serie.

Edgar Vivar (Senhor Barriga) e María Antonieta de las Nieves (Chiquinha) se reencontraram esta semana. pic.twitter.com/6LHUIqi6Tq — Ramon Monteiro (@ramon_92_) April 25, 2024

El reencuentro de María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar

El reencuentro entre los dos actores ocurrió en la casa del conductor Ernesto Pimentel, quien compartió el video en redes sociales que generó fuertes reacciones por volver a ver a las personalidades juntas después de años.

“Hoy, mi querido Édgar Vivar y la entrañable María Antonieta se reencontraron en mi casa, y tuve el privilegio de presentarles a mi hijo Gael”, celebró el presentador.

En el clip, podemos ver a Vivar llegando y no dudar ni un momento en abrazar a María Antonieta. “¿Dónde está tu hijo? Me dijeron que está en Lima”, le pregunta él a ella con mucha confianza y felicidad.

Por su parte, ella le cuenta que su hijo se encuentra de paseo por Machu Picchu. El diálogo aunque fue breve, dejó ver que sigue existiendo un gran cariño y una amistad sólida entre los dos.

El reencuentro entre Edgar Vivar y Maria Antonieta de las Nieves este mes de agosto del 2025; ambos actores coincidieron en Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/NaEc6pESxr — Chavo del 8 - Vecindad (@chavodel8tv) August 13, 2025

Algunas de las reacciones en redes sociales por el entrañable momento son:

"En los reencuentros se ve que se llevan bien, creo que los únicos que se alejaron fueron Chespirito y Florinda“.

"Fue a cobrarle los 14 meses de renta pendientes“.

"Cuánta Barriga Sr. Nostalgia“.

“Podrán decir lo que gusten pero esta amistad es de toda la vida y nunca se olvida“.

"María Antonieta es una de esas personas que cuando le tiene cariño a alguien se le desborda y Edgar siempre una persona introvertida y muy amable“.