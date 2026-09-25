¿Por qué Costa Rica en Arabia es mala palabra, según Massad?

Masad Altamimi protagonizó un momento viral después de que un clip suyo formó parte de una dinámica del elevador en el que Gema obtuvo la oportunidad de conseguir la salvación para ella misma en la última semana del reality show.

En el reto participó Brianda Deyanara, quien en un momento fue cuestionada sobre una frase que dijo Masad Altamimi en el hablaba de Costa Rica. En ese sentido, las opciones, eran que es “un lugar muy exclusivo”, “mala palabra” o “una marca de perfumes”.

Brianda eligió mal, al no esperar que la respuesta fuera que en Arabia, Costa Rica sería considerada como una mala palabra, algo que desconcertó al público en general, al cuestionar lo que quería decir el famoso, si fue un error o era verdad.

¿Por qué Costa Rica en Arabia es mala palabra, según Masad?

De acuerdo con lo que muchos habrían entendido sobre Masad, debido a la fonética y a cómo suena al traducirse o pronunciarse directamente en ciertas regiones árabes, el término ha terminado siendo catalogado de manera irónica o confusa como una “mala palabra”.

Sin embargo, otros mencionan que el famoso se habría equivocado al momento de hablar sobre el tema ya que el español no es su lengua principal. En ese sentido, aseguran que el famoso quería decir “cosa rica”, en lugar del nombre del país.

Esto hace más sentido para algunos, pues la frase podría ser una manera desagradable de llamar a una mujer o calificarla por su aspecto físico. Sin embargo, hay que mencionar que Masad no ha hecho más declaraciones sobre a qué se refería.

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