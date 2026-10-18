Pablo Lemus denuncia grupos de choque en Segunda Megamarcha por el Agua, en Jalisco

Destrozos provocados por el "bloque negro" en Segunda Megamarcha por el agua en Guadalajara, Jalisco.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, denunció que, nuevamente, un grupo del llamado “bloque negro” se infiltró en la marcha que este domingo se realizó en Guadalajara para exigir solución al problema de agua contaminada, ante lo cual hizo un llamado a que la protesta “se desarrolle en paz”.

A través de redes sociales, Lemus Navarro compartió un mensaje acompañado de un video, el cual recupera clips que usuarios han compartido en redes sociales, los cuales atestiguan la presencia de los encapuchados en la manifestación.

En las imágenes se ven los integrantes de estos grupos con su característico rostro tapado, con palos y tubos, así como pintas en los negocios, humo y hasta el lanzamiento de una bomba molotov.

💧 Miles de personas marchan en Guadalajara para exigir una solución al problema del agua contaminada y evitar nuevos enfrentamientos con policías, tras los incidentes registrados en la movilización anteriorhttps://t.co/t2IQIZmTO7 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 18, 2026

El mandatario estatal lamentó que estos grupos se hayan “infiltrado” en la protesta, incluso cuando los manifestantes organizados intentaron evitar que se integraran a la protesta.

“La propia ciudadanía está invitando a retirarse a estos grupos, que responden con violencia, utilizando palos y tubos, detonando petardos y lanzando proyectiles e incluso bombas molotov”, escribió Pablo Lemus en la red social X.

“Hacemos un llamado a que la marcha se desarrolle en paz. Como Gobierno, actuaremos de forma responsable, evitando en todo momento la confrontación”, abundó el mandatario estatal.

Durante el inicio de la segunda marcha por la calidad del agua, familias y personas de todas las edades que acudieron a exigir su derecho señalaron a grupos de personas encapuchadas por infiltrarse en la manifestación.



La propia ciudadanía está invitando a retirarse a estos… pic.twitter.com/RlY5uSPPwm — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 18, 2026

Jaliscienses organizan segunda Megamarcha por el agua; intentan evitar a bloque negro

La Segunda Megamarcha por el agua en Guadalajara recorre la zona Centro de la capital jalisciense, desde el Parque Revolución hasta el Palacio de Gobierno, a donde arribaron los primeros contingentes pese a la colocación de vallas metálicas.

Los participantes expresaron su deseo de que la manifestación fuera pacífica. Lo anterior ante los avistamientos de integrantes del “bloque negro” y los intentos de alejarlos de la protesta.

🔴En medio de las protestas por el suministro de agua en Guadalajara, agentes de seguridad desplegaron pancartas con consignas de no violencia para hacer un llamado directo a los contingentes y evitar enfrentamientos durante la jornada. pic.twitter.com/1Bz9qy3XVa — Azucena Uresti (@azucenau) October 18, 2026

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, contingentes confrontaron a integrantes del “bloque negro” para evitar que se sumaran a su protesta y, así, no favorecer nuevos enfrentamientos con la policía.

Lo anterior después de que, en la primera marcha por esta causa en Guadalajara, se registraran altercados que derivaron en enfrentamientos. A su vez, esto derivó en denuncias de “represión” y abuso de poder.

En tanto, policías que resguardaban el Palacio de Gobierno de Guadalajara y el Congreso estatal alzaron letreros con leyendas como “No confrontación”, “No peleemos, también somos ciudadanos”, entre otras, con lo que buscaron dejar claro que no estaban en posición de iniciar nuevos altercados, y apoyaron una protesta pacífica.

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