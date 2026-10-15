Ningún exceso quedará sin respuesta

Pablo Lemus anuncia investigación contra 17 policías tras protesta en Casa Jalisco

Los agentes involucrados ya fueron citados a comparecer ante el personal del área de Asuntos Internos de la policía de Jalisco

Pablo Lemus anuncia investigación contra 17 policías tras protesta en Casa Jalisco.
Pablo Lemus anuncia investigación contra 17 policías tras protesta en Casa Jalisco. Foto: Especial.
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La Razón Online

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que 17 oficiales de la policía estatal se encuentran bajo investigación por su actuación durante la manifestación efectuada el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco.

De acuerdo con el mandatario estatal, los elementos fueron identificados por presuntamente reaccionar fuera de los protocolos establecidos y incurrir en uso indebido de la fuerza pública durante el operativo desplegado en la movilización.

Los agentes involucrados ya fueron citados a comparecer ante el personal del área de Asuntos Internos de la policía estatal, donde continuará el procedimiento correspondiente hasta esclarecer de manera integral los hechos acontecidos y determinar las sanciones que correspondan según el grado de responsabilidad de cada elemento.

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ASPECTO de la movilización del domingo pasado en Guadalajara, en la que se desató la violencia a partir de la acción del llamado bloque negro. El miércoles, la Secretaría de Seguridad de Jalisco indicó que dos elementos fueron separados de su función para ser investigados.
Ya fueron separados

Indaga Jalisco a 17 policías por abuso de fuerza en protesta

Pablo Lemus enfatizó que las indagatorias seguirán su curso y aseveró que ninguna falta ni exceso cometido durante la jornada quedará sin la debida respuesta institucional.

En el marco de estas investigaciones, la administración estatal inició desde la jornada previa una labor de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la cual entrega toda la información que requiera el organismo.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) mantiene un acompañamiento permanente al proceso desde el inicio de la manifestación, cubriendo también el seguimiento de las personas detenidas desde el momento de su aseguramiento hasta su posterior liberación.

Paralelamente, el gobernador Pablo Lemus expresó un reconocimiento formal al desempeño de las mujeres policías y al resto de los elementos de la corporación que acataron las instrucciones operativas de mantenerse firmes y conducirse con profesionalismo.

El mandatario extendió su solidaridad y respaldo a los agentes y a sus familias, reconociendo el esfuerzo diario por la seguridad en la entidad y haciendo especial énfasis en aquellos efectivos que resultaron lesionados durante los acontecimientos del pasado domingo.

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JVR

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