CNDH abre investigación por violencia en protesta de Jalisco; Segob acompaña, confirma Sheinbaum

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre las posibles vulneraciones cometidas durante la protesta contra la mala calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, mientras que la Secretaría de Gobernación ya se sumó en acompañamiento, dentro del marco de sus facultades, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria reiteró, durante la conferencia matutina, su rechazo a lo que considera que fue un abuso policíal por parte de los elementos que lanzaron agua y gases a los manifestantes, entre quienes algunos fueron golpeados.

“En el caso de abusos policiales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo pedí ayer, ya está haciendo sus investigaciones y abriendo, a través de sus propios esquemas, toda la investigación relacionada con estos casos. Desde el uso del agua y los gases en la marcha hasta la detención de algunos jóvenes que fueron principalmente golpeados. Entonces, CNDH está haciendo ya su su trabajo en Jalisco. Y la Secretaría de Gobernación acompaña en lo que sea de necesario, en el marco de sus atribuciones”, declaró Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Por su parte, la Comisión ya estableció contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco y está a la espera de que se le entregue el expediente que se integró a partir de las denuncias de los presuntos abusos cometidos durante la movilización.

También se reunió con representantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, para notificar formalmente el ejercicio de la facultad de atracción del caso y obtener información sobre la situación jurídica de las 39 personas que fueron detenidas.

Además, el personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, así como de la Oficina Regional de Jalisco, estableció contacto directo con las víctimas, con el propósito de recabar sus testimonios, facilitar la presentación de sus quejas y practicar las certificaciones médico-legales correspondientes que permitan acreditar posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en su contra.

La CNDH dijo que cuenta con denuncias de posibles irregularidades para acceder a defensa jurìdica, por lo que también se indagará esto.

Relativo al problema en la calidad del agua, que fue el motivo de la protesta, pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que realice una revisión más exhaustiva a la propuesta que se abordará con el gobernador, Pablo Lemus, y la cual se espera tener lista esta misma semana.

“Hay dos proyectos que se están analizando y me los presentaron ayer. Todavía les pedí que pudieran hacer una revisión mayor para que, una vez que tengamos claro el proyecto, ya podamos hablar con el gobernador… Tengo que conocer técnicamente todo el planteamiento que se está haciendo y qué recursos podríamos aportar. Yo espero que esta semana ya tengamos todo el análisis y que ya podamos dar información a los habitantes de Jalisco”, declaró.

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FGR