Pablo Lemus evalúa nuevos esquemas de financiamiento para el acueducto Chapala–Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, mantiene abierta la posibilidad de implementar nuevos esquemas de financiamiento con el Gobierno Federal para avanzar en la construcción del acueducto sustituto Chapala–Guadalajara, una obra estratégica para mejorar el abastecimiento de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Ante la discusión sobre el modelo financiero del proyecto, el mandatario estatal analiza alternativas que permitan sumar esfuerzos y recursos entre Jalisco y la Federación para hacer realidad esta infraestructura.

El nuevo acueducto busca modernizar el sistema de conducción de agua desde Chapala, reducir las pérdidas y mejorar las condiciones de abastecimiento para más de cinco millones de habitantes de la metrópoli.

Pablo Lemus Navarro ha sostenido que el proyecto no contempla privatizar el servicio de agua potable ni incrementar las tarifas a los usuarios para financiar su construcción y operación.

Mientras continúa el análisis de las alternativas financieras, el Gobierno de Jalisco mantiene entre sus prioridades concretar esta obra, considerada fundamental para atender los problemas de abastecimiento y calidad del agua que enfrenta la ciudad.

Te puede interesar

- Reabren negociación con SNTSS; piden en Diputados partida extra de mil millones

- CSP destaca PIB de 1.4%, por encima de la OCDE

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR