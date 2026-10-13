Pablo Lemus libera a detenidos y va contra policías que cometieron excesos

Pablo Lemus reconoce errores tras protesta frente a Casa Jalisco y anuncia que va contra policías por excesos.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la liberación de las personas detenidas tras el operativo de la manifestación del pasado domingo frente a Casa Jalisco. Además, solicitó iniciar una investigación interna para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

En su mensaje, el mandatario admitió las fallas operativas registradas durante la movilización, hechos que, dijo, deben ser sancionados.

“Antes que gobernador soy humano, en la vida se debe saber reconocer y corregir”, declaró al enfatizar que se cometieron errores graves que deben ser sancionados.

Pablo Lemus detalló que revisó personalmente decenas de videos de la protesta, tras lo cual concluyó que el operativo presentó serias deficiencias hasta salir de control.

De igual manera, el titular del Ejecutivo estatal afirmó que durante las acciones no debió utilizarse agua ni gas contra las personas presentes, así como tampoco menores de edad o personas mayores debieron quedar expuestas a actos de violencia.

Antes que Gobernador soy persona y en la vida hay que saber reconocer y corregir. Todas las personas detenidas por la manifestación ya recuperaron su libertad. pic.twitter.com/t8QGebS8RO — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 13, 2026

Respecto a la actuación de los elementos de seguridad, el gobernador dijo que identificó abusos por parte de los uniformados.

“Así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la policía estatal cometieron excesos y los tenemos identificados”, argumentó.

Para dar seguimiento a los procesos de sanción según el nivel de responsabilidad, Pablo Lemus solicitó el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

El mandatario aseguró que buscará garantizar la reparación del daño a las víctimas y evitar la repetición de hechos similares.

“Tienen mi palabra”, concluyó Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

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JVR