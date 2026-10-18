Miles marchan nuevamente en Guadalajara por agua contaminada en Jalisco

Entre tensión y reportes de ingreso del "bloque negro", marchan miles en Guadalajara por problema del agua.

Miles de jaliscienses marchan nuevamente este domingo en Guadalajara, capital de Jalisco, para protestar una vez más por el problema de agua contaminada que se padece en la Zona Metropolitana del estado.

La marcha inició a las 11:00 desde el Parque Revolución (conocido como “Parque Rojo”) y desembocará en el Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Guadalajara.

Desde al menos dos horas antes, los contingentes participantes iniciaron concentraciones en el punto de partida, desde donde manifestaron sus exigencias en favor de una solución al problema del agua, así como de evitar que se repitan los enfrentamientos con policías de la marcha anterior, que calificaron de “represión”.

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🔴 Jóvenes que participan en la Segunda Megamarcha por el Agua, en Guadalajara, organizan brigadas de primeros auxilios y grupos con silbatos para alertar ante posibles abusos de las autoridades o solicitar asistencia.



Los manifestantes reiteran que la movilización tendrá… pic.twitter.com/vH8S45Nc3h — Azucena Uresti (@azucenau) October 18, 2026

Los manifestantes también exigen sanciones contra los policías estatales señalados por presuntos abusos de autoridad y agresiones durante las protestas.

Alrededor del Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado se colocaron vallas metálicas como medida preventiva.

🔴Ante el inicio de la segunda marcha por el suministro de agua limpia en Guadalajara, Jalisco, los inmuebles de Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado amanecieron resguardados con vallas metálicas como medida preventiva. pic.twitter.com/D1wk8qxpgG — Azucena Uresti (@azucenau) October 18, 2026

Bloque negro presente en la Megamarcha, pese a intentos de excluirlos

A medida que avanza la marcha, se ha reportado la presencia del llamado “bloque negro”, es decir, grupos de encapuchados que realizan pintas, saqueos y actos de vandalismo en las calles de Guadalajara, Jalisco.

Lo anterior quedó atestiguado en videos recuperados por medios digitales, donde se aprecian encapuchados, lanzamiento de bombas molotov y otros actos de vandalismo.

🔴Asistentes a la protesta por el suministro de agua limpia en Guadalajara, expulsaron a un grupo de encapuchados que intentaba sumarse al contingente, exigiendo a los presentes mantener la movilización de forma pacífica. pic.twitter.com/rdK9YK29jX — Azucena Uresti (@azucenau) October 18, 2026

En otras grabaciones, se aprecia que los manifestantes han intentado en reiteradas ocasiones expulsar al “bloque negro” para mantener la marcha pacífica.

A medida que avance la marcha se irá dando a conocer si ésta derivó en actos vandálicos.

⭕️ URGENTE: Grupos de choque lanzan bombas molotov en la segunda marcha por el agua en Guadalajara.



¿Que les pasa? https://t.co/8UQR2XTX68 pic.twitter.com/UCdd3qMgkt — Gabi (@noticias_gab) October 18, 2026

Ruta de la Megamarcha por el agua en Guadalajara HOY 18 de octubre

La segunda Megamarcha por el agua en Guadalajara este domingo 18 de octubre tomará estas calles del Centro Histórico:

Inicio : Parque Revolución (“Parque Rojo”), en Juárez y Federalismo; concentración desde las 11:00 horas

Avance : por Avenida Juárez, en dirección oriente, hacia el Centro Histórico

Destino: Palacio de Gobierno de Jalisco, en el primer cuadro del Centro Histórico

Por lo anterior, se recomiendan las siguientes alternativas viales:

Avenida de la Paz

Calzada Independencia Sur

Calzada del Federalismo Sur

Avenida Miguel Hidalgo y Costilla

En tanto, el Tren Ligero cerró los accesos de dos estaciones del Tren Ligero: Guadalajara Centro (Línea 3) y Plaza Universidad (Línea 2).

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