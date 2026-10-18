Miles marchan nuevamente en Guadalajara por agua contaminada en Jalisco

Miles de jaliscienses marchan nuevamente este domingo en Guadalajara, capital de Jalisco, para protestar una vez más por el problema de agua contaminada que se padece en la Zona Metropolitana del estado.
La marcha inició a las 11:00 desde el Parque Revolución (conocido como “Parque Rojo”) y desembocará en el Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Guadalajara.
Desde al menos dos horas antes, los contingentes participantes iniciaron concentraciones en el punto de partida, desde donde manifestaron sus exigencias en favor de una solución al problema del agua, así como de evitar que se repitan los enfrentamientos con policías de la marcha anterior, que calificaron de “represión”.
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Los manifestantes también exigen sanciones contra los policías estatales señalados por presuntos abusos de autoridad y agresiones durante las protestas.
Alrededor del Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado se colocaron vallas metálicas como medida preventiva.
Bloque negro presente en la Megamarcha, pese a intentos de excluirlos
A medida que avanza la marcha, se ha reportado la presencia del llamado “bloque negro”, es decir, grupos de encapuchados que realizan pintas, saqueos y actos de vandalismo en las calles de Guadalajara, Jalisco.
Lo anterior quedó atestiguado en videos recuperados por medios digitales, donde se aprecian encapuchados, lanzamiento de bombas molotov y otros actos de vandalismo.
En otras grabaciones, se aprecia que los manifestantes han intentado en reiteradas ocasiones expulsar al “bloque negro” para mantener la marcha pacífica.
A medida que avance la marcha se irá dando a conocer si ésta derivó en actos vandálicos.
Ruta de la Megamarcha por el agua en Guadalajara HOY 18 de octubre
La segunda Megamarcha por el agua en Guadalajara este domingo 18 de octubre tomará estas calles del Centro Histórico:
- Inicio: Parque Revolución (“Parque Rojo”), en Juárez y Federalismo; concentración desde las 11:00 horas
- Avance: por Avenida Juárez, en dirección oriente, hacia el Centro Histórico
- Destino: Palacio de Gobierno de Jalisco, en el primer cuadro del Centro Histórico
Por lo anterior, se recomiendan las siguientes alternativas viales:
- Avenida de la Paz
- Calzada Independencia Sur
- Calzada del Federalismo Sur
- Avenida Miguel Hidalgo y Costilla
En tanto, el Tren Ligero cerró los accesos de dos estaciones del Tren Ligero: Guadalajara Centro (Línea 3) y Plaza Universidad (Línea 2).
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