Identifican a 17 policías de Jalisco por uso excesivo de fuerza en marcha por el agua

Disturbios durante manifestación por la mala calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, el 11 de octubre de 2026.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que se identificó a 17 policías que presuntamente incurrieron en uso indebido de la fuerza durante la manifestación del 11 de octubre afuera de Casa Jalisco, en Guadalajara.

En conferencia de prensa el funcionario dijo que los oficiales ya fueron citados a declarar ante el área de Asuntos Internos que integra los expedientes para determinar las posibles sanciones.

“Esta revisión y las comparecencias de policías que ya han sido identificados nos ha permitido al día de hoy tener 17 compañeras y compañeros identificados que, presuntamente, actuaron fuera de los protocolos, reaccionaron de forma desproporcional y al parecer hicieron uso indebido de la fuerza”, dijo.

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El funcionario explicó que estás acciones “no son compatibles con la formación y los valores” que se promueven desde la dependencia.

El área de Asuntos Internos de la institución estatal, la cual supervisa las acciones de las y los elementos, integró un expediente con más de 200 videos de distintos ángulos de los hechos. Los 17 oficiales identificados ya fueron citados a rendir su declaración y sus expedientes continúan en proceso de integración.

La Secretaría de Seguridad Estatal solicitó a la ciudadanía aportar videos de los hechos para fortalecer las investigaciones, en el número telefónico 33-3668-7900 extensión 18069 o al correo electrónico direcciondeasuntosinternos.ssej@jalisco.gob.mx .

Las investigaciones podrían derivar en sanciones que van de una amonestación a la separación del cargo, de acuerdo con el grado de responsabilidad de cada elemento.

La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco subrayó que mantendrá una política de cero tolerancia ante cualquier falta o exceso cometido por policías, incluidos los mandos.

Para la investigación se trabajará de manera conjunta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que, desde el inicio, acompañó en todo momento la manifestación hasta el traslado de las personas detenidas a la Fiscalía del Estado.

Se convocó a legisladores, representantes de la sociedad civil, colectivos, cámaras empresariales y especialistas en seguridad y derechos humanos para revisar y ajustar los protocolos a nivel estatal y nacional existentes en la materia.

En la manifestación del pasado domingo, 28 policías resultaron lesionados, tres de ellos con heridas de gravedad y requirieron intervención médica. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que se mantiene pendiente de su recuperación y que continuará brindando apoyo a los elementos y sus familias.

La dependencia estatal hizo un llamado a privilegiar el diálogo durante las manifestaciones, con el objetivo de proteger la integridad de las personas y garantizar el ejercicio de sus derechos.

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FGR