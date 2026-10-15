Amnistía pide involucrar a víctimas

Enfrentamiento durante manifestación por suministro de agua limpia en Guadalajara, Jalisco, el 11 de octubre de 2026.

ES IMPORTANTE que organizaciones civiles y víctimas participen en la investigación de la actuación policial durante la marcha por el agua en Jalisco, aseguró Amnistía Internacional.

En entrevista en el programa Al Mediodía con Solórzano, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional capítulo México, aseguró que la investigación por los hechos ocurridos durante la manifestación tiene que ser independiente y la Policía no se puede investigar a sí misma.

Agregó que también es importante investigar no solamente a quienes actuaron con violencia sobre los manifestantes, sino a quienes dieron las órdenes o quienes omitieron dar instrucciones para que se detuviera la “represión”.

Por lo pronto, la averiguación de los actos de violencia durante la marcha se centra ahora en solamente dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Jalisco, quienes fueron presentados ante el área de Asuntos Internos, tras ser identificados por presuntamente hacer un uso excesivo de fuerza contra los manifestantes.

Además, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que investigará la responsabilidad que pudo tener un elemento que lanzó chorros de agua contra los manifestantes.

La SSP dio a conocer que los elementos están separados de sus funciones y así permanecerán hasta que se determine su responsabilidad en los hechos.

Edith Olivares mencionó que también es necesario investigar “la presunta intervención de grupos de choque dentro de la protesta, que generaron provocaciones” hacia los cuerpos policiales.

“Hay que distinguir entre los manifestantes que pueden realizar actos de acción directa no violenta y otro elemento muy distinto es la posibilidad que haya grupos de choque en esta manifestación; ése es un elemento que las autoridades tienen que investigar si es que hubo provocadores, lo cual, me parece importante repetir, no deslegitima la protesta”, dijo.