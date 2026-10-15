Versión Impresa, 15 de Octubre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Fijan techo de deuda en $1.7 billones Asegura Brugada que el predial no subirá en la CDMX; anuncia plantel de la UNAM Comparece por glosa del 2.o Informe
Reportan jornada regular Destaca refuerzo de estrategia de búsqueda
Ceremonia en Bellas Artes
Diputados avalan ingresos de 2027; Gobierno dispondrá de $10.6 billones
Asegura Brugada que el predial no subirá en la CDMX; anuncia plantel de la UNAM
Defiende el canciller en comparecencia: “No se negocia la soberanía”
Vota casi 60% en consulta de SNTSS; sigue movilización
Reporta Segob localización de 16 mil personas desaparecidas
Juan Villoro pide invertir más en cultura, ciencia, educación y salud
méxico
- Fortalecen control fiscal y amplían Resico
- Diputados avalan ingresos de 2027; Gobierno dispondrá de $10.6 billones
- PT reivindica peso en 12 gubernaturas
- Senado avala la modernización de ley catastral
- Vota casi 60% en consulta de SNTSS; sigue movilización
- Sheinbaum ordena plan para atender demandas
- Defiende el canciller en comparecencia: “No se negocia la soberanía”
- Reporta Segob localización de 16 mil personas desaparecidas
- Salazar admite responsabilidad de EU en la violencia de México
- …Y acusa a Trump de sembrar miedo
- Pobreza dificulta la recuperación tras un desastre
estados
negocios
mundo
deportes
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