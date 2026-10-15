Pan, el aroma desde el horno que despierta la memoria

Algunos de los panes más tradicionales de México.

El pan tiene la virtud de convertir los momentos más sencillos en recuerdos que permanecen. Está en la concha que acompaña el café de la mañana, en el bolillo que resuelve una comida, en las orejas que se deshacen en capas crujientes, en las piezas que llegan a casa dentro de una bolsa de papel, todavía tibias, o en las rebanadas para preparar un sándwich.

En México se consumen alrededor de 36 kilos de pan por persona al año, de los cuales 81 por ciento, corresponde a variedades blancas, como bolillos y teleras, y 19 por ciento a pan dulce y repostería, según cifras de la industria panificadora difundidas en 2025.

Su aroma despierta la memoria, convoca a la familia y recuerda que, en ocasiones, la felicidad cabe en algo tan pequeño como una mordida.

El Tip: Para celebrar esta fecha, prepara un pan casero o busca las promociones que habrá en algunas sucursales con motivo del día.

En el país, este alimento es mucho más que un complemento de la mesa: es parte de la identidad gastronómica, de los hábitos cotidianos y de las celebraciones que pasan de una generación a otra.

Alternativa con relleno que encuentras en El pan de María ı Foto: Especial

La panadería nacional reúne una diversidad extraordinaria de formas, texturas y sabores, desde las tradicionales conchas, consideradas entre las piezas dulces más populares, hasta los cuernitos, las mantecadas, los garibaldis, los besos, los polvorones y las chilindrinas.

En el terreno salado, el bolillo y la telera son indispensables para preparar tortas, acompañar comidas o convertirse en el remedio reconfortante de una jornada difícil, e incluso, nos calman ante un susto.

El Dato: El Día Mundial del Pan fue creado por la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros para honrar el valor nutrimental de uno de los alimentos más importantes.

Las cifras confirman que México es un país de panaderos y amantes de las masas. De acuerdo con declaraciones de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa), el consumo per cápita pasó de 33.5 a 36 kilos anuales en los últimos cinco años. A su vez, datos de la Encuesta Nacional de Gasto 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en septiembre de 2026, muestran que el pan dulce concentró 58.2 por ciento del gasto de los hogares en cuatro categorías.

Algunos de los panes más tradicionales de México. ı Foto: Especial

Cada región tiene sus especialidades y cada familia sus preferencias.

Hay temporadas en las que la panadería adquiere un significado particular. La rosca de Reyes anuncia el comienzo del año; las piezas tradicionales de Semana Santa remiten a costumbres religiosas y, cuando llega el mes de noviembre, el pan de muerto transforma los mostradores en pequeños homenajes a quienes ya no están. Su forma, sus aromas y su presencia en las ofrendas hacen de esta preparación uno de los símbolos más entrañables de la gastronomía nacional.

La tradición tiene raíces antiguas: en 1792, autoridades de la Nueva España supervisaron la creación de un pan de calidad intermedia para hacerlo accesible a más personas. Con el tiempo, aquella historia de hornos y recetas dio paso a variedades que hoy forman parte de la identidad gastronómica mexicana.

En el país, distintos restaurantes y panaderías de barrio ofrecen panes de muerto que reinventan con recetas especiales, aunque los clásicos de ajonjolí y azúcar continúan siendo los favoritos. Del lado de la innovación hay proyectos como El pan de María, vinculado a María 138, una propuesta que combina tradición mexicana, técnica artesanal e inspiración siciliana.

Cristina María Cialona, directora de María 138, responsable del proyecto, centra su apuesta en las fermentaciones de masa madre, la mantequilla y los ingredientes naturales, sin esencias artificiales.

Este año, la oferta crece a cuatro variedades. La tradicional, cubierta de azúcar, conserva el sabor clásico; la de totomoxtle incorpora ceniza de hojas de maíz carbonizadas, que aporta un matiz ahumado y equilibra el dulzor. La versión de betabel recupera la inspiración de los panes rosados vinculados a celebraciones infantiles de algunas comunidades de Michoacán, mediante una coloración natural.

La novedad restante combina ajonjolí garapiñado y miel, con una propuesta que encuentra su contrapunto en la crema de limoncello. Los rellenos añaden otras posibilidades: nata, crema de pistache, crema de limoncello y mermelada de guayaba.

Clásicos para acompañar tu mañana o noche

Concha. Uno de los panes mexicanos más conocidos. Puede ser de vainilla o chocolate.

Bolillo. Queda con todo, una simple torta o para acompañar un tamal o chilaquiles.

De caja. Es un indispensable para preparar un nutritivo sándwich o para hacer rollitos.

Cuernos. Aunque se puede disfrutar solo, también lo puedes comer con jamón y queso.

Dona. Ofrece una gran variedad: chocolate, con nueces, con azúcar glass o con chochos.

Muerto. En esta temporada acapara las panaderías y restaurantes. Están el de azúcar o ajonjolí.