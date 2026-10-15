Fortalecen control fiscal y amplían Resico

El Resico surgió como una simplificación administrativa para dar acceso a la formalidad a micro y pequeños negocios del país, como tiendas, talleres mecánicos, papelerías y cocinas.

San Lázaro aprobó en lo particular la reforma al Impuesto Sobre la Renta (ISR), con 322 votos a favor y 115 en contra. El proyecto eleva de 3.5 a cinco millones de pesos anuales el límite de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), un esquema que facilita el cálculo y pago de impuestos. También incorpora controles sobre deducciones y pérdidas fiscales de empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos que determinen utilidad fiscal.

La propuesta, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum como parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, reforzar el combate a las empresas factureras y fortalecer la capacidad financiera del Estado.

El proyecto fue aprobado tras la discusión en lo particular por la mayoría legislativa, luego de que las reservas presentadas por diputados de Morena, PAN, PT, PRI y Movimiento Ciudadano fueran retiradas, no admitidas a discusión o desechadas.

El Tip: Empresas con ingresos superiores a 50 mdp no podrán deducir más de 96.67% de sus ingresos acumulables.

Entre los principales cambios se encuentra el incremento del límite de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), que pasará de 3.5 millones a cinco millones de pesos anuales, con el propósito de ampliar el margen de contribuyentes que pueden acogerse a este esquema.

La reforma también eleva de 900 mil a un millón de pesos el monto máximo de ingresos exentos para las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

Uno de los cambios centrales consiste en incorporar un capítulo a la Ley del ISR para establecer mecanismos de control sobre las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales. El nuevo esquema estará dirigido a empresas que obtengan ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y determinen utilidad fiscal en el ejercicio correspondiente.

Para ello, se incorporan los artículos 78-A y 78-B, que establecen disposiciones relacionadas con el control y la limitación de las deducciones autorizadas.