Sheinbaum ordena plan para atender demandas

Tras las protestas de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al director general, Zoé Robledo, presentarle esta semana un plan para atender de inmediato las demandas legítimas del personal de salud.

Luego de que, en al menos 20 estados del país, se registraron marchas y bloqueos por parte de los trabajadores del Seguro Social que exigen mejoras salariales y garantías de que el instituto cuente con el abasto suficiente de medicamentos, insumos y personal para garantizar la atención de los derechohabientes.

La Jefa del Ejecutivo Federal aseguró que se mantendrá atenta a los resultados que arroje la consulta realizada ayer al personal del IMSS sobre el aumento salarial propuesto. Además, pidió que el ejercicio fuera libre y sin ningún tipo de orientación o presión institucional que manipule los resultados.

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El Dato: La Presidenta ordenó desplegar a personal de Birmex y de otras áreas en las clínicas para realizar encuestas directas a los derechohabientes al salir de las farmacias.

Aseguró que la situación en los hospitales ha mejorado, pero reconoció que persisten retos por atender, por ello, aseguró que aquello que requiera solución, lo tendrá, porque las demandas de los trabajadores son legítimas.

Durante su conferencia, la mandataria mostró un video consultado en redes sociales, en el que, con una toma aérea, se expone la cantidad de personal que salió a protestar en la Ciudad de México. Sin emitir un comentario, llamó a que cada quien saque sus propias conclusiones.

“Para que cada quien haga su conteo de cuántas personas participan, eso es lo primero. Lo segundo, aquellas demandas legítimas de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se están atendiendo… Es legítimo, es legítimo que se manifiesten, pero si hay que poner todo en su justo término y, por eso, mostramos las imágenes para que cada quien tome su información. Lo que tengamos que resolver en el IMSS lo vamos a resolver”, aseguró la mandataria.

En ese marco informó que solicitó a Robledo Aburto que, a más tardar esta semana, le presente las propuestas para dar solución a las demandas: “Y Zoé tiene la instrucción de que, a más tardar el día de mañana, pasado mañana, esta misma semana… hacer un plan de acción que tiene que presentármelo para poder atender de manera inmediata todas las demandas legítimas de los trabajadores del IMSS”.

También confirmó la recepción de un balance de los medicamentos en desabasto y giró medidas de atención, aunque aseguró que gran parte de los fármacos sí se encuentran disponibles, ya que, desde hace un mes, se aplicó una encuesta en las farmacias del IMSS y del IMSS Bienestar.

Al reconocer los pendientes sostuvo que procederán con las contrataciones del personal apoyó durante la pandemia de Covid-19 y que continúa con plazas temporales, así como un aumento a las becas de los médicos residentes.

En otro punto, la Presidenta acusó que hubo grupos que se aprovecharon de estas protestas para sumarse y criticar al Gobierno. Afirmó que se trata de grupos que no sólo se expresan en redes sociales, sino que también hicieron presencia en la marcha del martes.

“Hay otro tema que es el uso de esta demanda legítima por algunas organizaciones y por medios de comunicación, por la Derecha Diario y por toda la botiza. Bueno… todos los millones de bots, cientos de miles, decenas de miles de bots. Entonces, sí, ayer estaba ahí… pues algunos partidos políticos que, la verdad, o no sabemos, impulsaron o de manera muy oportunista van y se paran por ahí”, criticó.

Consultada sobre el respaldo que se dio desde el Partido del Trabajo a esta movilización, la mandataria consideró que fue una acción “oportunista” y se abstuvo de extender su opinión debido a que ya comenzó la etapa electoral rumbo al 2027.

“Es muy oportunista, la verdad, por decirlo menos. Muy oportunista. Entonces, pues ya que decida quien tenga que decidir qué viene hacia delante, pero es… No sé, la verdad, que cada quien saque sus conclusiones. Hasta ahí me quedo para no seguir, porque estamos ya en periodo electoral. Tengo que cuidar qué digo y qué no digo”, concluyó.

Coparmex apoya a manifestantes

Por Claudia Arellano

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el desabasto, la falta de personal y los rezagos en infraestructura afectan a trabajadores y derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Además, reportó que el gasto en salud de los hogares aumentó 7.9 por ciento en dos años, hasta alcanzar un promedio anual de seis mil 421 pesos por familia.

La organización llamó al Gobierno federal a atender las protestas de los trabajadores del IMSS, quienes denuncian desabasto de medicamentos, insuficiencia de personal, falta de insumos médicos y rezagos en infraestructura hospitalaria.

El organismo empresarial advirtió que estas carencias afectan tanto las condiciones laborales del personal de salud como la atención que reciben millones de derechohabientes, por lo que urgió a transparentar los recursos del instituto y a rendir cuentas.

Sostuvo que las aportaciones de trabajadores y empresas para financiar la seguridad social no se reflejan en la calidad de los servicios recibidos e insistió en que los recursos deben traducirse en atención médica oportuna y de calidad.

Destacó que, aunque el gasto público en salud alcanzaría un billón 136 mil 648 millones de pesos, el presupuesto del IMSS destinado a medicinas e insumos registra una reducción de 5.9 por ciento, el ajuste incluye una disminución de 32 por ciento en materiales y suministros médicos, así como de 3.3 por ciento en productos farmacéuticos, por lo que consideró que estas reducciones deben analizarse frente a las necesidades de los derechohabientes y las condiciones en las que trabaja el personal.

Vinculó esta presión económica con las dificultades que enfrentan las familias para acceder a servicios de salud y a medicamentos.

Consideró que las cifras de derechohabiencia y atención deben distinguirse de las correspondientes al número de personas atendidas en el año, ya que no necesariamente representan la misma población en el mismo periodo.