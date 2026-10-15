Ucrania pierde el apoyo de EU en plena guerra

Kiev enfrenta dificultades para operar sus drones militares tras las restricciones impuestas al sistema de comunicación Starlink, mientras Rusia intensificó los ataques contra la capital y otras ciudades, con daños en centrales eléctricas y 600 mil personas sin electricidad.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció que su país tampoco recibió las advertencias habituales sobre los primeros misiles balísticos rusos contra la capital, lo que aumentó la preocupación por un posible deterioro del apoyo militar y de inteligencia de Estados Unidos.

El asesor presidencial, Serhii Beskrestnov, informó que SpaceX, empresa de Elon Musk, limitó la velocidad de sus terminales instaladas en drones ucranianos. La medida interrumpió varias operaciones y dificultó tanto los ataques contra objetivos rusos como la intercepción de drones enemigos.

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El Tip: Ucrania, por su parte, atacó un centro de datos de Sberbank, el mayor banco ruso, aunque la entidad afirmó que sus sistemas operaban con normalidad.

La restricción estableció un límite cercano a los 160 kilómetros por hora. Aunque Volodimir Zelenski informó de una mejora en la conexión, un funcionario de Defensa señaló que la velocidad era insuficiente para interceptar drones propulsados por reactores.

Por su parte, Elon Musk afirmó que las condiciones de uso dependen del gobierno y las fuerzas armadas de EU, con la decisión final en manos del presidente Donald Trump. Kiev solicitó explicaciones a SpaceX, Washington y la OTAN.

La tensión aumentó después de que el ucraniano acusara a los rusos de ignorar el llamado del magnate para detener los ataques contra instalaciones energéticas. Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, los bombardeos rusos dejaron cinco muertos y 36 heridos en Kiev.

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Volodimir Zelenski afirmó que Rusia lanzó 39 misiles balísticos y más de 120 drones contra infraestructura de Kiev y Járkov. Rusia confirmó ataques contra seis centrales eléctricas, un almacén y un edificio residencial.