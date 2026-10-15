HSBC y El Gato Aurelio buscan tirar barreras

Equipo de HSBC durante la presentación de la serie El Gato Aurelio, ayer.

Con el objetivo de atraer a nuevas generaciones de clientes y reducir las barreras que enfrentan para acercarse a los servicios bancarios, HSBC México estableció una alianza con Pictoline y el personaje animado El Gato Aurelio, mediante una miniserie que aborda situaciones cotidianas relacionadas con las finanzas personales y el uso de herramientas financieras.

La colaboración forma parte de la estrategia del banco para posicionar HSBC One, una propuesta dirigida al segmento denominado afluente emergente, integrado por personas que comienzan a consolidar su estabilidad laboral, construir su patrimonio y plantearse objetivos como adquirir una vivienda o realizar inversiones.

Michelle Romo, Head of Marketing de HSBC México, explicó que uno de los objetivos de la institución es acercarse a consumidores que todavía perciben a los bancos globales como entidades lejanas o complejas, mediante contenidos que permitan comunicar sus servicios de una manera sencilla.

El ato: La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del Inegi y la CNBV señala que 87% de jóvenes de entre 18 y 29 años y que tiene una cuenta usa las apps para gestionarla.

“Lo que estamos tratando es, pues primero, traer nuevos clientes al banco, que realmente conecten con esta oferta de valor y empiecen una relación con nosotros”, señaló en entrevista con La Razón.

La directiva indicó que la estrategia también contempla identificar entre los clientes actuales a quienes cumplen los requisitos para incorporarse a HSBC One, con la intención de acompañar su desarrollo financiero y, posteriormente, ofrecerles servicios del segmento Premier.

Por su parte, Sara Villegas Ramos, directora editorial de Pictoline, explicó que la plataforma utiliza la escucha social para identificar las principales preocupaciones de sus audiencias, entre las que destacan las finanzas personales y la salud mental.

Detalló que 25 por ciento de su audiencia se encuentra en México, mientras que el resto se distribuye en otros países de Latinoamérica. Añadió que los cambios en los hábitos de consumo de información han favorecido los contenidos audiovisuales de corta duración y en formato vertical.

“Si ves un logo grande, si ves que te quieren vender algo, hay una resistencia o incluso un rechazo y lo que buscamos es ofrecer contenido de valor, información valiosa en un formato divertido, entretenido”, sostuvo.

En tanto, Jorge Pinto, director creativo de la serie, explicó que El Gato Aurelio surgió con la intención de acercar conceptos de filosofía estoica a las nuevas generaciones mediante un personaje que aborda con humor los desafíos de la vida adulta.

El creativo reconoció que, durante la elaboración de los guiones, descubrió que era posible comenzar a invertir desde una aplicación bancaria con cantidades relativamente pequeñas, una alternativa que anteriormente asociaba con operaciones de grandes capitales.

“Yo pensé que inversiones era lo que hacían en Wall Street con millones de dólares”, relató.

La miniserie, producida por el estudio de animación Mighty, contempla tres episodios: El viaje, que se estrena hoy, 15 de octubre; La inversión, el 22 de octubre, y Los lentes, el 5 de noviembre. Los contenidos estarán disponibles en las plataformas digitales de Pictoline.

Romo señaló que HSBC evaluará los resultados de esta primera colaboración para determinar la posibilidad de desarrollar nuevos contenidos con el personaje, como parte de su estrategia para fortalecer su relación con las nuevas generaciones de clientes.